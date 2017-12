Los vecinos de Dénia votan que se construya un parque para entrenar y hacer piruetas

Los vecinos a veces se columpian con los presupuestos participativos. En el buen sentido. En Dénia, el proyecto más votado les sonará a muchos a chino. Ha ganado con 212 votos (es evidente que los vecinos no han participado en masa) el parque de «street workout» y calistenia. Tiene un presupuesto de 20.000 euros y se construirá en la zona de les Marines. Contará con barras, paralelas o escaleras horizontales. Ese espacio descubre nuevas modalidades deportivas urbanas. El «street workout» está emparentado con el «parkour», ese deporte de pegar brincos por la ciudad y convertir muros, escaleras y cualquier elemento arquitectónico en un trampolín con el que darse impulso. Para quienes practican estos deportes, cada vez más de moda entre los jóvenes, no hay obstáculos insalvables. El parque de «street workout» y calistenia (ejercicios inspirados en el yoga, la danza y las artes marciales) permitirá que las piruetas sean más controladas y no se hagan a campo (ciudad) abierto. Es evidente que es una reivindicación de los jóvenes de Dénia. Los presupuestos participativos les han dado la oportunidad de conseguir uno de esos proyectos que no suelen entrar en las prioridades de las agendas políticas. El concejal de Participación, Óscar Mengual, ha destacado que este parque permitirá a los jovenes practicar deporte al aire libre en un ambiente de interacción y solidaridad.

Los vecinos, eso sí, no han mostrado mucho entusiasmo con estas votaciones. Han participado cerca de un millar, lo que no es gran cosa para una ciudad de 42.000 habitantes. Podían elegir entre 25 proyectos. El segundo más votado ha sido el de adecuar la estación científica del Montgó (141 apoyos). Los ciudadanos de Dénia le dan impulso a la investigación y están preocupados por el cambio climático. Eso es lo que se puede inferir del respaldo a esta estación científica.

El tercer proyecto ha cosechado 35 votos. Es el de asfaltar el paseo del Saladar, cuyo coste sube a 16.700 euros.

También están entre las propuestas más votadas (34 apoyos cada una) las de crear áreas biosaludables en la zona de detrás del castillo y en la del Tram. Cada uno de esos espacios cuesta 23.000 euros.

En las próximas semanas, el gobierno local (PSPV y Compromís) dará a conocer el informe definitivo de los proyectos que se incluirán en la partida de 200.000 euros del presupuesto del próximo año. Los vecinos han optado por proyectos de deporte y salud. Quieren una Dénia más en forma.