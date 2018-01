Compromís lleva su campaña por un trato justo al corazón de la infrafinanciación

Por no tocarle, a la Marina Alta no le toca ni la lotería de Navidad (sólo algún quinto premio de uvas a peras). Si la Comunitat Valenciana es la peor financiada y la que menos inversiones recibe del Estado, su comarca equidistante de València y Alicante es el corazón de la infrafinaciación. No tiene tren (el nuevo Plan de Cercanías al menos hace camino hasta Oliva) y sus dos grandes carreteras son una autopista de peaje y la N-332, que atraviesa pueblos, cruces peligrosos y tramos de muchas curvas (la Garganta de Gata, por ejemplo).

Compromís sabe de esa discriminación histórica que sufre la Marina Alta. Ahora mismo la única obra potente del Estado que está en marcha es la de la reivindicada variante de la N-332 en Benissa, cuyas obras se han reanudado tras 101 meses de parón.

Los valencianistas han desembarcado esta mañana en Dénia con su campaña "por un trato justo", que exige que se supere esa brecha de la infrafinanciación y la cicatería en inversiones del Gobierno Central. Compromís ha reunido a alcaldes y concejales. Y ha exhibido músculo representativo. Hace no tanto le costaba un mundo hacerse oir más allá de los ayuntamientos. Esta mañana han presentado la campaña un diputado en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana; el diputado en les Corts, Josep Nadal; la coportavoz de Compromís, Àguda Micó, y el diputado en el Congreso, Joan Baldoví.

Todos han insistido en el castigo de la infrafinanciación. Fullana ha añadido que los ciudadanos de las comarcas de Alicante "estamos supermarginados". Recalcó que la Diputación alicantina no aporta nada al fondo de cooperación municipal y priva a los ciudadanos de ayudas que sí tienen los vecinos de València y Castelló. Micó ha subrayado que Compromís no se presta al "chantajes" de dar sus votos al PP a cambio de arañar financiación. Y Baldoví ha incidido en que el hecho de que el Ministerio de Fomento, tras la manifestación masiva por el tren en Oliva, incorporara a última hora en el Plan de Cercanías el tramo hasta esta última ciudad, demuestra que la presión social de la Marina Alta y la Safor surte efecto.

Entre los alcaldes que han acudido, estaban el de Pedreguer, Sergi Ferrús, el de El Verger, Basili Salort, el de Els Poblets, Salvador Senda, el de Orba, Ignasi Cervera. También ha asistido el vicealcalde de Dénia, Rafa Carrió.