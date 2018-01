Abortada la moción de censura en Benitatxell de Compromís, un tránsfuga y una edil imputada

La moción de censura que ayer presentaron en el Poble Nou de Benitatxell Compromís, un tránsfuga del PP y una edil procesada por corrupción tenía las patas cortas. Así se desprende del informe jurídico redactado por el secretario municipal. Concluye que Antonio Colomer, el concejal expulsado del PP, es "no adscrito ex lege", es decir, que es un tránsfuga. Precisamente, los firmantes de la moción de censura defendían que Colomer seguía perteneciendo al grupo municipal popular, lo que era una condición indispensable para que la oposición tuviera los votos suficientes para arrebatar la alcaldía a Josep Femenia, de Red, y aupar al cargo a Miquel Garcia, el portavoz de Compromís.

El secretario, al registrarse ayer la moción de censura, ya no la tramitó. Esgrimió que no cumplía el quórum necesario. Hoy, en su informe, aporta dictámenes del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y jurisprudencia que avalan que en el momento que un edil es expulsado de su formación política "queda privado" de seguir perteneciendo al grupo municipal. Los firmantes del voto de censura alegaban que Colomer no estaba afiliado al PP. Pero en la lista electoral popular que encabezó en Benitatxell no se hacía constar que fuera independiente.

El funcionario también recuerda que la independiente Nieves Garcia está pendiente de juicio e imputada por falsedad, estafa y prevaricación administrativa. Incide en que se enfrenta a peticiones de pena de 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación.

El informe jurídico desmonta también el argumento de la moción de censura de que la doctrina respecto a los no adscritos ha cambiado tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 21 de diciembre que declaraba inconstitucional privar a esos concejales del derecho a remover un gobierno. La propia sentencia aclara que hasta las próximas elecciones no se aplicará ese cambio de doctrina. Urge a que el legislador redacte un nuevo régimen jurídico "alternativo y respetuoso con la Constitución" que evite "los efectos perversos del transfuguismo".