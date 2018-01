El Consell exige a Calp que anule la licencia del hotel de 30 plantas

El coloso de Calp tenía los pies de barro. El edificio más alto del municipio, de 30 plantas, está a un paso de quedarse fuera de ordenación. La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Calp, del que es alcalde el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, para exigirle que anule en el plazo máximo de un mes la licencia de obras del hotel de 4 estrellas Suitopía, que abrió el pasado mes de mayo. Ese permiso lo firmó la entonces edil de Urbanismo, la popular Ana Sala.

La conselleria asegura que la concesión de esa licencia ha vulnerado el planeamiento urbanístico local y la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup). Y tipifica la infracción como grave.

El departamento de María José Salvador advierte de que el permiso no se atiene al límite del 20 % en el no cómputo de elementos comunes y servicios. Y de ahí que el hotel de la mercantil Tradia Hotel SLU supere la edificabilidad permitida, según sostiene la conselleria, que apunta que el edificio alcanza gran altura, sobresale en el skyline de la playa de Calp y «afecta negativamente a la visión del Penyal d'Ifac y del horizonte de la localidad».

La conselleria recuerda que el PGOU de Calp incentiva la construcción de hoteles de 4 y 5 estrellas al liberarlos de computar los elementos comunes y de servicios. Pero la ley establece un límite: no se puede superar el 20 % en el no cómputo de elementos comunes. El requerimiento incide en que el consistorio calpino sí se ha ajustado a ese límite al denegar otras licencias anteriores. Pero en el permiso del Suitopía «ese límite no se ha tenido en cuenta».

La conselleria tuvo conocimiento de la concesión de esta licencia tras presentarle un escrito los portavoces del PSPV, Santos Pastor, de Compromís, Ximo Perles, y de Sí se Puede Calp, Juan Cañas.

Además, ha enviado un segundo requerimiento al ayuntamiento de César Sánchez para que le remita toda la documentación de la licencia concedida ahora al grupo AR&Hotels para levantar un hotel de 4 estrellas con dos torres gemelas de 33 plantas. Está previsto que se construya junto a les Salines.