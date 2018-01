Cs denuncia al alcalde de Xàbia y líder del PSPV en Alicante por «trocear contratos»

Por el flanco más inesperado. Por ahí le atacan al alcalde de Xàbia, José Chulvi, quien también es el secretario general del PSPV en Alicante. Ciudadanos, un partido sin representación en el ayuntamiento, ha denunciado al munícipe por fraccionar una docena de contratos durante 2016.

La formación naranja ha presentado en el juzgado una denuncia contra Chulvi por trocear «de forma sistemática» contratos con doce mercantiles por valor de medio millón de euros. Cs sostiene que se han producido «fraccionamientos irregulares» para aparentar que se trataba de contratos menores. Y apunta que las facturas las firmó el alcalde pese a que el interventor puso reparos.

Chulvi, que también es el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, no tardó en reaccionar. Acusó a Cs de «desconocer» cómo funcionan los ayuntamientos. Dijo que, si va en esa línea, «tendrá que denunciar a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana».

«Firmar una factura con reparos no significa otra cosa que autorizar el pago de un trabajo que es preciso realizar cuando aún no se ha sacado un contrato público o se trata de una urgencia», precisó el alcalde de Xàbia, que apuntó que, según Cs, los trabajos de limpieza que se hicieron tras los temporales no se podían haber realizado y tampoco las reparaciones en los colegios.

«El Ayuntamiento de Xàbia tiene en marcha más de 30 pliegos de contratos públicos para adaptarse al nuevo criterio de Intervención, pero entre tanto no se puede paralizar el día a día del pueblo», indicó el munícipe.