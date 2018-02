Benissa veta en a los concejales tránsfugas en el consejo de su empresa pública

El Ayuntamiento de Benissa ha «expulsado» a los ediles tránsfugas de la empresa municipal Benissa Impuls. El pleno aprobó ayer los nuevos estatutos de la mercantil pública. Los anteriores databan de los años 90 y se habían quedado muy desfasados e incluso no se ajustaban a leyes como la que limita la capacidad política de los ediles no adscritos, es decir, tránsfugas. De hecho, uno de los cambios de más peso es que a partir de ahora los concejales no adscritos no podrán formar parte del consejo de administración.