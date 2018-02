«Mi clientela no es una 'chusma'»

En referencia a lo expresado por la Sra. Reyero en relación al local de Benissa que yo regento, decir que mi establecimiento está situado en la planta baja de la casa que mis padres tienen en propiedad desde hace 60 años.

Para situarnos, el pasado fin de semana se celebró la feria medieval, acto que atrae a mucha gente a visitar nuestro pueblo. En la calle Pelló, donde se ubica la Bocatería Racó, la organización de la feria decidió poner al Club de Arqueros de Benissa y diferentes mesas con juegos infantiles y juegos de mesa.

Sobre la primera acusación, quiero manifestar que cuando la Sra. Reyero dice que mi clientela es una «chusma», no es ninguna «chusma», son gente trabajadora y honrada, que va desde los 5 años para celebrar sus cumpleaños, hasta gente mayor.

Sobre la segunda acusación, quiero decir que el que sufre acoso por parte de esta vecina soy yo, ya que se dedica a enviar a la policía local, dentro de mi horario permitido, por lo cual mi clientela se encuentra a disgusto y acaba por no venir.

Para finalizar, decir que este establecimiento está abierto desde hace 30 años y nunca he tenido ningún problema con ningún vecino, excepto con la Sra. Reyero.

Quiero añadir también que no soy el único establecimiento que ha recibido quejas de su parte, todos los locales vecinos lo estamos sufriendo.

Sobre el hecho concreto de este domingo he de decir que no había «ningún alboroto» más que el que provocó la Sra. Reyero, a las 8 de la tarde.