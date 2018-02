Chulvi: «Cuanto antes se aclare todo lo de la querella, mejor»

«Estoy muy tranquilo. Cuanto antes se aclare todo lo de la querella, mejor». El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, tuvo conocimiento oficial ayer de que Ciudadanos, un partido que no tiene representación en el municipio, lo había denunciado por «trocear» facturas. Llegó al ayuntamiento un requerimiento del juzgado de instrucción número 3 de Dénia. Reclamaba la documentación sobre las facturas y contratos en los que el partido de Albert Rivera intuye que puede haberse cometido prevaricación administrativa y malversación.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó que, de momento, no se ha llamado a nadie a declarar y que tampoco hay nadie investigado.

La querella la presentó el pasado 25 de enero la portavoz provincial de Ciudadanos, Yaneth Giraldo. El ayuntamiento remitirá con premura el juez la documentación de las 50 facturas, que suben a 521.021 euros. Chulvi insistió en que «cuanto más aprisa se aclare todo, mejor». Cuando trascendió la denuncia, el alcalde subrayó que el pago de las facturas era necesario para no paralizar el ayuntamiento. «Firmar una factura con reparos no significa otra cosa que autorizar el pago de un trabajo que es preciso realizar cuando aún no se ha sacado un contrato público o se trata de una urgencia», explicó entonces.

La querella le ha llegado a Chulvi justo después de convertirse en el nuevo secretario del PSPV en Alicante. Ningún grupo municipal de Xàbia, ni siquiera el PP, ha aprovechado la denuncia para atacar al munícipe, quien gobierna con mayoría no absoluta, sino absolutísima (14 ediles). Es también portavoz socialista en la Diputación. Pero ha sido sacar un poco más la cabeza en la política provincial y caerle la denuncia. La política alicantina es muy traicionera.