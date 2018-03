El obispo perdona al cura que cargó contra el clero «corrupto»

«Solicito el perdón por el daño realizado». Contrición y absolución. El cura de l´Alfàs del Pi, Miguel Ángel Schiller Villalta, se ha retractado de las palabras que difundió en las redes sociales. Cargó contra el clero «corrupto» y denunció la pederastia en la iglesia. El pasado 8 de febrero presentó en el Obispado de Orihuela-Alicante un escrito en el que se retractaba y pedía perdón.

El obispado ha difundido el escrito del sacerdote. Los días 13 y 20 de febrero el consejo episcopal y el de asuntos jurídicos valoraron la disculpa y consideraron que debía «darse a conocer». El arrepentimiento del cura se ha hecho público y el obispado lo ha absuelto.

En su escrito, Schiller se comprometía ante el vicario general a «vivir mi ministerio sacerdotal con palabras y obras no sólo en el ámbito privado, sino en el ámbito público, en unión con Cristo y su Iglesia dando testimonio, de modo ejemplar, al Pueblo de Dios». «Siendo consciente que a través de internet he realizado afirmaciones impropias que han causado dolor y escándalo, me acojo a su misericordia y solicito el perdón por el daño realizado», expresaba el párroco.

Subrayaba que «la Santa Madre Iglesia jamás ha sido un negocio corrupto: no todos los cardenales, obispos y sacerdotes son pederastas y corruptos; me retracto públicamente del contenido de estas afirmaciones, así como del lenguaje expresado; y pido disculpas por el daño de mis palabras».