Mueren envenenados en Benissa al menos doce perros de los 18 que ya se han intoxicado

Es un macabro suma y sigue. Ya han fallecido al menos doce perros envenenados en Benissa de los 18 que se han intoxicado con un veneno que podría ser estricnina. A un vecino se le murieron este lunes dos canes cuando los paseaba por el Camí del Quisi. Explicó a este diario que, de repente, empezaron a convulsionar. La acción del tóxico fue casi fulminante. Las mascotas perecieron en cuestión de minutos.

En ese mismo lugar, apareció ayer otro perro fallecido. Era un joven podenco. Los agentes de la Guardia Civil que ya están investigando la cadena de envenenamientos avisaron a sus compañeros del Seprona para que se llevaran el cadáver. El sábado ya murieron tres perros, dos en las partidas rurales de Benissa y un tercero en Senija. El presidente de la protectora Adopta Bèrnia-Benissa, Andrés Muñoz, indicó ayer a Levante-EMV que, de momento, tenían constancia de 18 canes intoxicados, de los que unos doce han muerto. Precisó que era probable que hubiera casos de perros fallecidos no contabilizados ya que sus dueños no han presentado la denuncia ante la Guardia Civil. «Se están salvando los que son de mayor tamaño; los perros pequeños no logran sobrevivir», advirtió.

Muñoz también subrayó que la acción del veneno está siendo igualmente fatal en la fauna silvestre. «Es un efecto que ahora mismo no podemos controlar. Pero el daño en la fauna protegida puede ser muy grave», dijo.

Las partidas en las que ha saltado la alarma por este envenenamiento de perros que empezó el sábado son las del Quisi, Llenes, Benimarraig, Lleus, la Serra d´Oltà y la Empedrola. Los animales se intoxican al ingerir o inhalar cebos emponzoñados o polvos que algún desalmado ha arrojado en las cunetas de los caminos rurales. El presidente de la protectora sostuvo que la sustancia tóxica podría ser la estricnina.

Muñoz pidió a los vecinos de las partidas rurales que si encuentran un perro muerto «no lo toquen y avisen inmediatamente al Seprona». «También les pido que colaboren en localizar polvo o cebos en los caminos. Es importante que la Guardia Civil los analice y sepamos qué tipo de veneno es».

El pasado año, a mediados de enero, también se produjeron envenenamientos de perros. «Hasta que no llueva con fuerza y se limpie el terreno no vamos a poder estar tranquilos», aseguró Muñoz.