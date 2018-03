Una joven finge un secuestro en Calp para ocultar a su marido que estuvo dos días de fiesta

La Guardia Civil de Calp ha detenido a una joven de 23 años por inventarse que la habían secuestrado para ocultarle a su marido que estuvo dos días de fiesta con unos amigos. Su esposo denunció la desaparición el día después de que ella saliera de buena mañana para ir a trabajar a la Vila Joiosa y no volviera por la noche. Intentó llamarla, pero su teléfono no daba señal. Y no conocía exactamente donde trabajaba, ya que había empezado hacía poco.

Al día siguiente de denunciar la desaparición, la joven acudió al cuartel de la Guardia Civil de Benissa y sostuvo que la habían secuestrado. Relató que, mientras esperaba en la Vila el autobús para volver a casa, paró un vehículo todoterreno blanco y bajaron tres hombres, que la obligaron a meterse dentro. Aseguró que la llevaron a una casa de piedra, le quitaron el bolso y la obligaron a beberse un vaso de agua con alguna droga diluida que la hizo adormecerse. Dijo también que los hombres la liberaron al día siguiente en la Vila, pero que ella seguía confusa por la droga.

Los agentes llevaron a la joven al hospital. Los análisis descartaron que hubiera sufrido una agresión sexual y también que hubiera sido drogada. Al final, concluyeron que la mujer se marchó voluntariamente con unos amigos y que estuvo dos días de fiesta.