Un perro de raza peligrosa muerde a una chica de 14 años en pleno centro de Dénia

Una chica de 14 años recibió el lunes por la tarde dos dentelladas de un perro de raza peligrosa en la calle Santíssima Trinitat de Dénia. La menor iba junto a su madre paseando a su cachorro, un perrito de apenas unos meses. Se cruzaron con otra mujer que paseaba a su perro, una hembra de American Stanford, una raza potencialmente peligrosa. Este otro can, que no llevaba bozal, se lanzó sobre el cachorro.

La menor protegió a su perrito cogiéndolo entre sus brazos. El can peligroso mordió a la chica en el pecho y en una mano. Además, le provocó al cachorro varias fracturas en una de sus patas.

El incidente ocurrió sobre las 16.30 horas. En seguida salieron los vecinos de sus casas a socorrer a la víctima. También acudieron la policía local y los servicios sanitarios. Una ambulancia trasladó a la chica al hospital. Recibió el alta a las pocas horas. Mientras, los agentes se llevaron el perro peligroso a la protectora APAD de Dénia, donde permanecerá hasta que su dueña aporte la documentación en regla, el seguro y la cartilla de vacunación.

El can sí tiene chip. Su propietaria desconocía, al parecer, que tuviera que inscribirlo en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos.