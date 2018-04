El alcalde de Tormos (PP) exhibe una bandera franquista en redes sociales

El alcalde de la localidad de Tormos, Jerónimo Bermúdez Lara, del PP, publicó hace unos días en su perfil de una conocida red social una foto de la bandera franquista. La imagen había sido situada como portada de su perfil.

Bermúdez Lara la mantuvo desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, día en que decidió cambiarla y colocar una con los colores de la bandera de España y el mapa del país.

En el perfil el primer edil mantiene una conversación con otro usuario que le reprocha que haya publicado esa imagen y Bermúdez Lara reconoce que «para nada» le da vergüenza compartir la enseña del anterior régimen.

En esa conversación añade «que quieres que te diga me encanta esa bandera, sea de quien sea».

Ese mismo usuario le reprocha que haya colgado esa imagen y le comenta que «no lo veo correcto en un cargo público como el que tu tienes». A lo que el primer edil le señala que respeta todas las ideologías y «que el cargo que tengo tu sabes que no lo tengo por haberlo ganado».

Ante la polémica por esta publicación, Bermúdez Lara, explicó a Levante-EMV que «un amigo me pidió que se la arreglara» y tras recortarla decidió probarlo en su perfil. «Se la pasé para que la colocara en el suyo y luego la cambié», insistió. Bermúdez remarcó que no sabía que era la bandera franquista y subrayó que «está hecho con mala intención, tengo amigos de todas las ideologías».