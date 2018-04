Dénia lamenta que los presupuestos olviden el anuncio sobre el Tren de la Costa

Es el cuento de nunca acabar. La Marina Alta comprueba una vez más cómo el proyecto de conexión ferroviaria con Gandia a través de Oliva se desvanece. Las cifras hablan por sí solas y los100.000 euros recogidos en las cuentas del Ministerio de Fomento han encendido, de nuevo, todas las alarmas.

El ministerio asegura que continuará con todos los estudios, pero no ha cumplido su compromiso anunciado en diciembre de invertir más de 1.400 millones de euros en las Cercanías de Valencia. En ese pack estaban las obras necesarias para que el tren de Gandia a Dénia fuera una realidad, 122 millones de euros.

Ni una ni otra, y la voz la alzó ayer el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, que lamentó el «desprecio que percibimos por parte del Gobierno central», y anunció que el Consell va a convocar la Comisión de Seguimiento del Tren de la Costa para fijar una posición común respecto a los presupuestos generales del Estado y esta reivindicada infraestructura.

Grimalt, en declaraciones a Radio Dénia, recordó «las promesas del ministro con ese convenio», unos anuncios que, según reconoció, «hizo que estuviéramos todos contentos», pero remarcó que el tren «no aparece ni en el presupuesto». Y afirmó: «No sabemos a lo que juega el PP en colaboración con Ciudadanos, en esta comarca y en la Comunitat».

Tampoco están muy contentos con los presupuestos en Benissa. Allí desde el ayuntamiento emitieron un comunicado en el que el alcalde, Abel Cardona, y el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Juan, mostraron sus dudas respecto a la partida presupuestaria de la variante de la N-332.

Esto se debe a que el ministerio ha reprogramado los pagos y no se harán en dos años, sino que se prolongarán hasta 2020. Esto podría traducirse en un nuevo retraso en una obra que estuvo once años parada por la quiebra de la primera adjudicataria.

Según expuso Juan, «lo que se prometió en su momento no parece que vaya a cumplirse, y es preocupante pensar que las obras vayan a retrasarse un año más»

Asimismo, subrayó que el equipo de gobierno hará «un seguimiento sobre esta importante infraestructura» y por ello el portavoz local anunció que van a «estar pendientes de los avances de la variante, a pesar de este recorte presupuestario de 7 millones de euros».