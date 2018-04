El Gobierno reparte en los buzones de Xàbia folletos en gallego del despliegue del 4G

El Gobierno no está muy puesto en geografía lingüística. A Xàbia han llegado folletos que debían repartirse en algún pueblo gallego. Los vecinos del centro histórico de Xàbia se han quedado muy sorprendidos al encontrar en sus buzones un folleto del "Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital". Se les ha enviado para explicarles las obligaciones de los operadores móviles para garantizar que en el despliegue de los servicios 4G la recepción de la señal de televisión no se ve afectada. Pero muchos vecinos de Xàbia no han entendido ni jota. El folleto está en gallego. A los hogares del extrarradio si ha llegado en castellano.