La 'fava' más larga de Benitatxell alcanza los 45,3 centímetros

Toni Colomer tiene mano para la agricultura. Ha cultivado una fava de 45,3 centímetros. Es la más larga del Poble Nou de Benitatxell. Colomer, que es concejal, se ha llevado el premio al haba más larga. La de más gallons ha crecido en el huerto de Ximo Gil. La vaina guarda nada menos que diez habas. Los premios se entregaron en la VI Festa del Vi i la Fava que, organizada por la concejalía de Promoción Económica a cargo de Manolo Segarra, recibió la visita de cientos de visitantes. Triunfaron las tapas de habas realizadas por los bares y restaurantes locales.

El concurso de vinos artesanales se lo llevaron Pepe Bolufer (blanco) y Raúl Estalrich (tinto). Mientras, el mejor caldo de moscatel lo elaboró Paco Cuesta. Y el mejor vino giró lo presentó Miquel Almenara.

El concurso de la fava tuvo su miga. Colomer, el ganador de la vaina más larga, es concejal no adscrito en el Poble Nou de Benitatxell. Ya va para un año que abandonó el gobierno municipal. Negoció con la oposición (Compromís y los independientes de Nieves García) presentar una moción de censura. Su partido, el PP, lo expulsó por ello. La moción de censura no ha prosperado, ya que el voto de un no adscrito (un tránsfuga, vamos) no cuenta. El alcalde, Josep Femenia, y Manolo Segarra, ambos de Red, a los que Colomer está políticamente enfrentado, le entregaron el premio. La fava une lo que rompe la política.

Fue la anécdota de una fiesta tan redonda como los gallons de esa legumbre que en el Poble Nou de Benitatxell inspira uno de los platos más originales y sabrosos de la gastronomía de la Marina Alta, l´arròs amb fava pelada.