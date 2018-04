El Consell desmontará el viaducto centenario del Quisi y levantará otro idéntico

El viaducto centenario del Quisi, un prodigio de ingeniería financiera y, sin duda, el elemento más emblemático del trenet de la Marina, es historia. La línea ferroviaria se abrió el 28 de octubre de 1914. Empezó el traqueteo de los trenes sobre los puentes de hierro del Quisi y del Ferrandet. El segundo se reforzará ahora. El primero es insalvable. Así lo considera la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que está enfrascada en la modernización del tramo entre Calp y Dénia, cerrado por falta de seguridad a finales de julio de 2016.

El director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, se reunió ayer en Benissa con los alcaldes de la Marina Alta. El trenet vertebra. El otro anhelo, el del Tren de la Costa (sobre todo se reivindica la línea Gandia-Dénia), no llega nunca.

Domingo aseguró que la modernización de la vía entre Calp y Dénia va a buen ritmo. Se reabrirá el próximo año. Anunció que el viaducto del Ferrandet sí se reforzará. Pero el del Quisi de Benissa no está ya para muchos trotes. «Se ha constatado que las estructuras actuales no resistirían el peso de los nuevos trenes», advirtió.

El Quisi se desmontará como un mecano. Domingo aseguró que se levantará un nuevo puente idéntico al histórico. Ofreció a los pueblos las piezas del viaducto centenario para exponerlas y «mantener viva la memoria» de este hito de la ingeniería y del paisaje de la Marina.