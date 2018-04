Multan con 200 euros a las chicas que bailaron sobre un coche en marcha en Xàbia

Las dos chicas que bailaron sobre el techo de un coche en marcha en Xàbia ya se han rascado el bolsillo. Cada una de ellas ha tenido que pagar una multa de 200 euros. Se las ha sancionado por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Las dos jóvenes, de unos 20 años, declararon ayer en calidad de testigos en el juzgado de Dénia. También lo hizo el conductor del vehículo, que es a quien puede salirle más cara la imprudencia. La policía local de Xàbia, que llevó a cabo la investigación tras visionar la grabación en la que se ve a las dos jóvenes haciendo movimientos de baile (no llegan a ponerse de pie, pero sí de rodillas) sobre el coche en marcha cuando entraba en las calles del municipio, consideró que el conductor, que tiene más de 50 años, podía haber cometido un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

«Fue una imprudencia y merece una sanción, pero no se puso en peligro la vida de nadie», manifestó ayer a Levante-EMV el abogado del conductor. Confirmó que quien iba al volante era una persona ya de respetable edad. «No había bebido y fue él quien cogió el coche».

El conductor y su abogado insistieron ante el juez en que esta imprudencia no es constitutiva de delito. «No estamos ante un caso en el que se entra en dirección prohibida a gran velocidad. No se puso en riesgo a terceros», insistió el letrado. Mientras, su defendido aseveró que las chicas fueron sobre el techo del coche no más de 400 metros.

«Consideramos que es un asunto administrativo y no penal», sostuvo el letrado, que confía en que todo quede en una infracción grave de la normativa de tráfico y que al conductor se le imponga la correspondiente multa de 500 euros.

El juez no se pronunció ayer. Ha pedido nuevas diligencias. La disquisición entre dejar el peculiar baile que grabaron los ocupantes de un coche que iba detrás y que ha tenido gran difusión en una infracción administrativa o en un delito es la clave de este caso. Los artículos 380 y 381 del Código Penal recogen incluso penas de prisión. El primero prevé entre 6 meses y 2 años de cárcel, así como la retirada del carné de conducir entre 1 y 6 años, en el caso de que se ponga en peligro la vida o la integridad de las personas. El segundo es más duro. Establece penas de entre 2 y 5 años de prisión (entre 6 y 10 de retirada del permiso) por actuar con «manifiesto desprecio por la vida de los demás».

De ahí que la defensa del conductor se base en que ese baile sobre el coche fue una insensatez y punto. En la grabación, se ve a las dos chicas moviéndose al ritmo de la música mientras el coche entra en Xàbia por la rotonda de la carretera de les Planes, circula por la calle Virgen de los Ángeles y gira por la Ronda Norte. El vehículo no va deprisa. Pero la coreografía de las veinteañeras sí ha circulado a toda mecha en las redes sociales.