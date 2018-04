Calp hará un referéndum para decidir el futuro de Banys de la Reina si no hay acuerdo político

Un referéndum, una palabra latina, para desenredar el futuro del yacimiento romano de Banys de la Reina de Calp. El alcalde, César Sánchez, del PP, quien también es presidente de la Diputación de Alicante, avanzó ayer que pedirá autorización al Ministerio del Interior para convocar esa consulta si no hay acuerdo político sobre la fórmula de adquisición de los 15.016 metros cuadrados de uno de los enclaves arqueológicos de más valor del litoral valenciano (los mosaicos, sobre todo el circular, son magníficos).

El ayuntamiento está abocado a buscar una solución desde que el Tribunal Supremo reconoció que los propietarios debían recibir una compensación por su derecho a edificar. Los dueños, las familias Crespo y Tent y la fundación Abargues, piden casi 40 millones. Los informes encargados por el consistorio valoran el metro cuadrado en 636 euros, por lo que los 15.016 metros valdrían unos 9,5 millones. El alcalde, eso sí, no quiere pleitos y prefiere llegar a un acuerdo con los propietarios.

Ahora mismo, como recordó ayer Sánchez, hay tres soluciones sobre la mesa: adquirir el yacimiento, dejar construir e integrar en los edificios el yacimiento musealizado o aumentar la edificabilidad en el sector del Saladar y que los promotores, a cambio de ese plus de construcción, aporten el dinero para pagar la compra. Esta última opción la planteó el arquitecto Gerardo Roger, al que el gobierno local contrató para buscar una alternativa imaginativa y posible (que no le costara al consistorio ni un euro) para adquirir los vestigios romanos.

El munícipe dijo que está abierto a que la oposición aporte otras propuestas o enmiende alguna de estas tres. Aseguró que ha planteado al Estado que adquiera el yacimiento. Lo haría con el 1 % Cultural del Ministerio de Fomento. Pero, puntualizó, esa opción no puede cristalizar porque el enclave arqueológico no está todavía declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sánchez afeó a la conselleria de Cultura que no pise el acelerador en el expediente del BIC.

El alcalde presentó ayer junto a técnicos de Arquitectura de la Diputación y del MARQ el plan director de Banys de la Reina. Es un documento que plantea acciones para poner en valor el yacimiento. César Sánchez ya adelantó ayer que la idea que más le seduce es crear un gran parque arqueológico que se pueda visitar mientras los arqueólogos y estudiantes realizan excavaciones.