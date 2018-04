Las empresas náuticas, satisfechas con las visitas del salón de Dénia

La gran afluencia de público que está recibiendo la XI edición del Salón Náutico de Dénia está siendo valorada de forma muy positiva por los expositores. En este sentido, las empresas náuticas han mostrado su satisfacción por el nivel de clientes que están atendiendo. Las firmas apuestan por el salón. Un ejemplo es la Náutica Sol y Mar (en la imagen), fundada hace 30 años por Javier Arranz. Es una referencia en Alicante y Murcia.

Mientras, Samuel Rodes de SportNautic, comenta que "al alegarse el puente hasta el próximo miércoles en Madrid, estamos teniendo muchas visitas, ya que es nuestro cliente potencial. Hoy, aunque hay menos gente que ayer, el cliente que nos está entrando es muy bueno. Somos expositores desde hace nueve años y lo seguiremos siendo ya que este es un buen salón. Dénia acoge a mucho extranjero que reside aquí, este puerto tiene muchos puntos de amarre y buenos servicios".

Desde la empresa Arranche Yacht Brokers aseguran que están viendo un gran ambiente. "Hemos hecho clientes que están muy interesados en comprar o alquilar. Está habiendo muchísimo más movimiento que el año pasado. El buen tiempo también ayuda a que la gente se acerque". Arranche ha presentado por primera vez en España, el nuevo Bali 4.1, un catamarán que ofrece nuevos asientos de banco en la cabina de popa y grandes armarios laterales que pueden albergar una parrilla o equipo de buceo.

"Nosotros estamos muy contentos con la feria, sobre todo ayer. Este es el primer año que exponemos y estamos viendo un salón con muchas actividades, no hay ratos muertos y esto hace que se llene de gente. Al año que viene volveremos", asegura Christian R. Sánchez, responsable de ventas de Náutica Mengual. Por su parte, Edu Lucuriaga, encargado de la base de Maremoto en Marina de Dénia, señala que "me parece positivo que haya actividades complementarias ya que esto atrae a todo tipo de público. Los que están interesados por el tema náutico vienen con toda la familia y así hay cosas para todos. Es la primera vez que somos patrocinadores del salón y la experiencia es muy positiva. Nuestro propósito es seguir creciendo y apostamos por Marina de Dénia y por todas las iniciativas que se generan en este puerto".

Otro de los patrocinadores de esta edición es Pantaenius, una agencia de seguros náuticos que ha expuesto por primera vez en Dénia. Su responsable, "estamos viendo un salón con mucha afluencia de público y esto hace que sea muy animado. Además, congrega a mucha gente interesada por la actividad náutica y estamos teniendo muchos contactos con usuarios de embarcaciones, que es lo que vamos buscando. También es una forma de atender a todos los clientes que tenemos en esta zona".

El Salón Náutico de Dénia cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia y el patrocinio de Maremoto y Pantaenius.