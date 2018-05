Circulan por una playa de Dénia con una mula mecánica

Lástima que la RAE no acepte todavía el adjetivo berlanguiano. Sería ideal para definir lo ocurrido en la playa de les Deveses de Dénia. Una mula mecánica con un remolque irrumpió en la zona de baño. Llevaba una bandera de españa. Sus cinco ocupantes se lo tomaron a chacota. Pero a los bañistas no les hizo mucha gracia. El vehículo no era precisamente silencioso y puso en peligro incluso a los niños que jugaban en la orilla de la playa. Circular por la zona pública de baño está prohibido. Es una falta grave y se sanciona con entre 751 y 1.500 euros.