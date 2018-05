Amparo Petrie y Neus Suárez, nuevas falleras mayores de Dénia

Dénia se sumergió ayer en las Fallas. Sí, en mayo. El primer gran momento del ejercicio es la llamada del alcalde a las que son las nuevas falleras mayores. Es un acto de pura emoción. Las nueva falleras mayores de Dénia son Amparo Petrie, de 24 años y de la comisión de Port Rotes, y Neus Suárez, de 9 y del distrito Diana. Cuando escucharon el teléfono, dieron un salto de alegría. Apenas pudieron articular palabra. La nueva fallera infantil, Neus Suárez, respondió con un entrecortado «gracias». Y en casa de Amparo Petrie sólo se escuchaban gritos de alborozo.

Pero luego, en la recepción en el ayuntamiento, donde se les impuso las bandas, y ya más calmadas, sí explicaron cómo vivieron ese gran momento de emoción. «Me he acordado mucho de mis padres, que están de viaje en Nueva York. Es una responsabilidad muy grande, pero espero hacerlo lo mejor posible y representar muy bien al mundo fallero y a Dénia», dijo Amparo, quien tiene cerca a quién preguntar para que la aconseje. Su hermana, Carla, también fue fallera mayor de Dénia hace unos años.

Mientras, Neus dijo que no se esperaba ser la elegida. «De repente ha sonado el teléfono y no me lo creía», admitió la niña, que en seguida hizo buenas migas con Amparo. «Es muy guapa y nos vamos a llevar muy bien».

Reconocieron también que para ellas empieza un ejercicio fallero que será inolvidable. El cambio de formato mantenido tras el pasado año, de esperar a las nueva falleras mayores en los bajos del ayuntamiento, hizo que el acto de la elección de las falleras luciera más y pudiera ser seguido por más gente.