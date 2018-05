"No es habitual que una mujer de 25 años presida una banda; pero hay que romper prejuicios"

«Sí, es poco habitual que una mujer y, además, joven presida una sociedad musical. Lo común es que los presidentes sean mayores y hombres». Núria Ivars Bertomeu, de 25 años, se ha convertido en la presidenta más joven de la historia de la Societat Lírica i Musical de Benissa. «Creo que hay que empezar a romper prejuicios. Estoy al frente de una junta muy joven y preparada», explicó ayer a Levante-EMV esta benissera que empezó a tocar el clarinete a los 7 años. En su familia, se vive con mucha intensidad la música. Su padre, sus tíos y sus primos también son músicos en la banda, de la que ella forma parte desde los 14 años.

«La verdad es que ni siquiera me había planteado ser presidenta. Mis compañeros me lo sugirieron. Pero les dije que ni pensarlo. Estoy preparando oposiciones y vivo toda la semana fuera», indicó Núria. «Pero me lo vendieron de otra forma. La nueva junta se iba a involucrar en todo y me iba a facilitar mucho el trabajo. Y se están moviendo, de hecho, muy bien».

Esta joven trabaja de profesara de valenciano en el instituto de Torrent. Regresa los viernes a Benissa. Las redes sociales le permiten estar en contacto permanente con sus compañeros de la nueva junta de la sociedad musical. «Todos somos muy jóvenes y tenemos muchas ganas de hacer cosas». El más veterano es Domènec Miralles, de 50 años. «Hemos creado un equipo muy bueno», afirmó Núria.

Esta joven sustituye a Rafa Ivars. La Societat Lírica i Musical de Benissa vive una época dorada. La integran entre 65 y 70 músicos. El nuevo director, el maestro de Xàtiva Miguel Ángel Grau, le ha dado un nuevo impulso a la banda. «Ha cogido una fuerza increíble. Nosotros tenemos ahora que trabajar duro y contagiar a todos los músicos nuestro compromiso con la banda», advirtió la nueva presidenta.

El Taller d´Ivars se llenó en los dos conciertos de Santa Cecília y en el del mig any de la fiesta de la patrona de la música. «Hay una conexión muy especial entre la banda y el pueblo», aseguró Núria, que admitió que es «todo un reto» estar al frente de este activo colectivo cultural en este momento de gran efervescencia. «Creo que lo voy a llevar bien. Eso sí, tengo que gestionar mis emociones porque soy muy apasionada».

«El 99 % de la gente ha recibido muy bien que una chica joven como yo diera el paso. Me han dicho que soy muy valiente», precisó. «También me han dicho que en la próxima reunión de la federación de bandas estaré rodeada de dinosaurios a los que igual les cuesta un poco darme la palabra».