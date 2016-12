Los alumnos de las Dominicas felicitan la Navidad con un flashmob

La Plaza Cronista Chabret de Sagunt fue escenario de la particular celebración navideña de los alumnos del colegio de las Dominicas, que volvieron a ofrecer alegría, bailes, abrazos y amistad como felicitación. Cerca de un centenar de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO protagonizó un flashmob con el tema Can't stop the feeling y una canción navideña en castellano, además de escenificar un belén a través de un mannequin challenge. Los esfuerzos por los ensayos y el trabajo organizativo, coordinados por el profesor Luis Verde, merecieron la pena después de comprobar el resultado de la representación, premiado con una ovación.