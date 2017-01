El autobús de Bankia adelanta su visita a Albalat tras las críticas recibidas

El autobús de Bankia adelantará su visita a Albalat del Tarongers que estaba prevista ene l calendario para el próximo 13 de enero. Concretamente, esta oficina móvil estará en la población este jueves, día 5, según han confirmado a Levante-EMV desde la entidad bancaria.

La medida se anunció ayer por la mañana después de que este medio recogiera en su edición el malestar de muchos vecinos y las críticas de la alcaldesa de Albalat, Maite Pérez, ya que la población lleva un mes sin servicio bancario debido a la avería del autobús de Bankia, la única entidad que presta asistencia a la población de forma presencial desde que cerró su sucursal allí hace unos años.

El denominado «ofibus» incorporará este jueves Albalat como última parada en su ruta de Barracas, El Toro y Bejís prevista para ese día, y lo hará de forma excepcional dado los problemas que ha generado en el municipio la falta de este servicio desde el pasado 2 de diciembre.

Desde Bankia han confirmado además que el «ofibus» tiene prevista la llegada a partir de las 13.30 horas, como han comunicado al ayuntamiento.

Precisamente, la mandataria de Albalat recibía con satisfacción la decisión de la entidad de adelantar este servicio, aunque estaba convencida de que «si no se hubiera publicado nada en la prensa, este adelanto no se hubiera producido», además de volver a insistir en que «no me parece correcto que hayan dejado sin servicio a la gente todas las Navidades». No obstante, Pérez agradecía la medida y revelaba que hará un bando para avisar a los vecinos de la llegada de Bankia.

Aún así, instaba a la entidad bancaria a que «mejore el servicio y arregle los cajeros del autobús, que no suelen funcionar desde hace tiempo, lo que obliga a la gente a hacer colas».