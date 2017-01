Sagunt se suma al «Gamer»

El Casal Jove del Port de Sagunt continúa durante todo el día de hoy con el Año Nuevo Gamer, una competición de videojuegos en la que los participantes podrán mostrar sus habilidades en varios títulos y ganar premios.

Para hoy está previsto que los participantes jueguen al League of Legends en un 3 contra 3 y se retransmitirán las partidas. El premio será una cena para el equipo en Oh My Game! Bar, además de merchandising de LOL.

Por la mañana se hará un torneo de Clash Royale, en el que el premio será una cena para dos en Oh My Game! Bar y un póster de Clash Royale. Por la tarde, un torneo de Pokémon: Sol y Luna, con un premio de una cena para dos en en el mismo bar y un peluche de Pikachu. Además, habrá un divertido Quizz Gamer para ver quién sabe más sobre eSports. Las actividades del día se realizarán entre las 11 y las 21 horas, y las inscripciones estarán abiertas entre las 11 y las 13.30 horas y entre las 15 y las 15.30 horas.

Además, los asistentes podrán jugar a la Wii y la PlayStation 4 y probar periféricos de juego. También habrá un cáterin muy original de comida oriental y más sorpresas que la organización no ha querido desvelar para dar más juego.

La cita se inició ayer con un torneo de Hearthstone: Tavern Hero Qualifier, en el que se disputó el pase a la clasificación para los Americas Winter Playoffs de 2017. El evento contó con retransmisión y premios para los ocho primeros clasificados.

Desde el departamento de Juventud se espera que la gente se anime y secunde esta cita Game tan de moda en los últimos años y a la que se ha sumado el ayuntamiento de Sagunt ofreciéndola dentro de la programación del Casal Jove.