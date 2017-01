Fede Aznar, el poeta

«Ser d'un temps i d'un país. Este és el secret de la poesia més humana i vertadera». Fede Aznar no era un poeta però esta citació de l'escriptor sicilià Salvatore Quasimodo és molt adient per a descriure la seua personalitat. Fede Aznar era d'un temps i d'un país i era humà i vertader. No era un poeta de les paraules, era un poeta de la càmera de fotografia, sempre disposat a retratar cada gest, cada detall, cada imatge rellevant de qualsevol acte cultural, polític o social.

La càmera era el seu instrument poètic, d'on brollava la lírica del poeta/fotògraf. I la manera més directa d'expressar el seu afecte, la seua generositat, la seua bonhomia, el seu compromís amb els amics i tots aquells a qui estimava. Sempre disposat a tot, sempre al servei dels amics en qualsevol moment o circumstància. Ningú que li demanara un favor era rebutjat. Després de cada sessió fotogràfica t'enviava les imatges, tan formal, tan generós, tan responsable. Gràcies, Fede, li contestàvem. El trobarem molt a faltar.

I també sabia escriure. I molt bé, per cert. Escrivia articles i reflexions en el seu mur del facebook sobre la realitat que l'envoltava. Era un home implicat, clarament, que somatitzava amb una gran dignitat i un noble sentit ètic els problemes socials. Sempre havia de dir la seua i expressar amb fermesa la corresponent opinió. Em sent amb l'obligació personal i moral de dir-ho públicament, tot i que no m'agraden gens ni mica estos articles postmortem, sobretot perquè m'he passat mitja vida (malauradament) escrivint glosses mortuòries, poesies, elegies i articles necrològics. Ja n'estic prou fart, ho reconec. Però la mort de Fede Aznar m'ha arribat ben endins, és la veritat, i em sent espentat a escriure estes paraules.

Com a militant primer del Bloc i després de Compromís per Sagunt era un home de principis, coherent, seriós, formal, de grans conviccions polítiques, socials i culturals, ben arrelades al seu comportament públic i la seua actitud davant de la vida. Nacionalista fins la mèdul·la, de paraules i d'obres, d'implicació i de treball, de coherència. Nacionalista d'aquells que se n'han anat a l'altre món amb la senyera als peus i un exemplar de la Crònica dels Fets de Jaume I a les mans. El dimecres, dia de mercat a Sagunt, la seua presència era imprescindible en l'esmorzar a l'Espai Compromís amb els companys de sempre: Isidre, Carles, Manolo, Toni Llorens, Pepe, Civera, Chabret, Quico?

A mi personalment em captivava sobretot la gran estima i el gran respecte que tenia per la cultura i la gent de la cultura. Com a lector impenitent, era un gran admirador i un gran recitador també del seu venerat Vicent Andrés Estellés i també de Jaume Bru i Vidal. Sempre estaré agraït de la seua ajuda en el recital que férem al col·legi Cronista Chabret la meua filla i jo per presentar el poemari Èpica per a infants. Una vesprada molt entranyable, gràcies, Fede, una vegada més. O l'homenatge a Jaume Bru i Vidal que dedicarem el 2011 al Consell Agrari. O els recitals d'Estellés que preparàvem tots els anys a l'Espai Compromís. En fi. Gràcies, Fede, gràcies per tot. Una última abraçada entranyable. Et trobarem a faltar.