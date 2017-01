La Fundación del Patrimonio Industrial del Port pasa a ser pública

La Fundación del Patrimonio Industrial del Port de Sagunt, actualmente de carácter privado, ha pasado a ser pública.

Así se ha acordado esta mañana en la reunión que ha mantenido el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, y otros ediles con el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona y el subsecretario, Josep Vidal, con el objetivo de resolver la compleja situación de la entidad.

La mayor parte del patrimonio de la Fundación la aportaron patrones privados con la participación minoritaria de socios o patronos de carácter público como el Ayuntamiento de Sagunt y la Generalitat Valenciana. En los últimos años la mayor parte de los patronos privados, como Arcelor o la Autoridad Portuaria, abandonaron la fundación y dejaron de contribuir económicamente a su funcionamiento, de tal manera que sólo han quedado las administraciones públicas y el Centre d´Estudis del Camp de Morvedre, que aunque han aportado, especialmente el ayuntamiento, una cantidad económica de manera puntual, no podían cubrir los gastos.

Esto ha generado una deuda con las nóminas de los trabajadores y los gastos de Seguridad Social que asciende a alrededor de 200.000€ y que las administraciones públicas "que somos los que quedamos en la Fundación, no podemos afrontar", asegura Fernández. Es por ello que el alcalde de Sagunto, ha manifestado en la reunión lo primero que han acordado es "solicitar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social un aplazamiento de la deuda porque si no, no podemos hacer nada". Además, "también hemos acordado modificar los estatutos para que la Fundación pase de ser privada a ser pública, de manera que ya podamos resolver las deudas y poner en funcionamiento de nuevo nuestro patrimonio industrial", afirma. Para ello, durante la reunión, han nombrado presidente al Conseller.

Al hilo de la reunión, el alcalde también ha querido poner en conocimiento de todos los representantes asistentes las inversiones que ha realizado el Ayuntamiento en materia de patrimonio industrial, aportando datos que superan los 4 millones de euros invertidos directa o indirectamente. "Es una cantidad importantísima destinada a un patrimonio que no es de propiedad municipal, de tal manera que nosotros de cara al futuro tenemos previsto solicitar la titularidad pública", ha afirmado el alcalde.

Fernández asegura que su objetivo es "volver a abrir el Alto Horno antes de verano, si encontramos la fórmula de gestión y tener un proyecto de Museo Industrial para abrirlo el año que viene". Y apelando a la ciudadanía, entiende su incomprensión sobre el tema del Patrimonio Industrial, pero se debe a que se "ha mantenido durante tanto tiempo una fundación privada sin socios privados y a una gestión nefasta".

A la reunión han asistido varios miembros de la Corporación Municipal como Pablo Abelleira, Guillermo Sampedro y Natalia Antonino; y por parte del Centre d´Estudis Camp de Morvedre, Alfons Muñoz.