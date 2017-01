la UP, UN PROJECTE MOLT ESTIMAT

A vui, per a mi, és un dia trist, he de dir-ho. La meua relació amb la Universitat Popular (UP) ha finalitzat com a responsable polític de la seua gestió. És com una història inacabada que de sobte s'allunya. El motiu no és un altre que la nova distribució de delegacions entre els nous membres de l'Equip de Govern.

Per a mi ha sigut un exercici de responsabilitat i també motiu d'enriquiment personal portar la delegació de la Universitat Popular–Escoles de Proximitat des del principi de la legislatura fins al dia d'avui. Primer que res, vull donar el més sincer agraïment i estima a tots els professors i alumnes que s'han implicat de valent per convertir Sagunt en una Ciutat Educadora, una ciutat cada dia més amable i creativa. I per descomptat als funcionaris de l'Ajuntament, equips directius de l'EPA, de l'UJI i a tots aquells que es creuen un projecte socioeducatiu tan important com la UP, pel qual han passat milers de persones.

He de dir que des del minut u que vaig assumir-ne la delegació, vaig començar a treballar perquè la UP tornara a tindre la dignitat i el prestigi que es mereixia, maltractada per les decisions de l'antic govern del PP, que va afavorir la seua externalització i que ha comportat, de fet, un greuge de desenes de milers d'euros per a l'Ajuntament.

Així, la primera decisió que vaig prendre com a regidor va ser perquè les professores i professors pogueren ser de nou contractats directament per l' Ajuntament i així complir amb el nostre programa electoral.

Es varen tractar els tràmits de l'expedient durant juliol de 2015, perquè els treballadors foren contractats de nou en començar el nou curs acadèmic. De tal manera que, quan Iniciativa Porteña va posar la moció en el Ple el mes de juliol de 2015, aquesta moció arribava tard i així ho vaig dir en eixe Ple. IP va ser intentar aprofitar-se d'un treball ben fet.

Aclarit aquest assumpte, en la UP durant aquest últim any, s'han pres decisions que creguem que han repercutit positivament en el desenvolupament dels programes de Proximitat Sociocultural, com a nova oferta de continguts propis de la nostra cultura valenciana, el nostre patrimoni, canvis en l'Ordenança Fiscal Reguladora, el nou programa d'Estiu a la Mar, integració del projecte amb un lema conjunt que hi va donar entitat pròpia en la mostra i, per descomptat, l'extraordinària qualitat dels tallers, exposicions, cursos i mostres, sense oblidar l'aposta de l'UJI per Sagunt i convertir en referent la nostra Universitat per a Majors de 55 anys.

Gràcies a tots i totes, he viscut jo també moments intensos, emotius, complicats, d'angoixa, i que em perdonen algunes persones, perquè no vaig poder ajudar-les com jo haguera volgut, però, malgrat això, em quede amb els moments de creixement personal.