ERPV rechaza que se abra cualquier nueva cantera

Esquerra Republicana del País Valencià se ha reafirmado en su postura sobre el conflicto que mantiene Lafarge por su continuidad. Según entienden «hay un plazo de explotación que se tiene que respetar y, por supuesto, no se tiene que abrir ninguna cantera nueva, ni en el Pinyal ni en ninguna parte». El secretario comarcal de Comunicación, Josep Ribera, insiste en que «queremos proteger el patrimonio natural de todos los ciudadanos. Consideramos que la empresa explotadora de la cantera tiene que ser quién otorgue la solución a los puestos de trabajo. Son muchos años de explotación y tendría que haber tenido en cuenta que el plazo se acaba. No entendemos que no haya una previsión sobre este tema por parte de Lafarge».