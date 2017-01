Una inyección de 754.000 ? ampliará las inversiones este año en Sagunt

Sagunt recibirá más de 754.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Municipal que financian al 50 % la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia. El alcalde de Sagunto y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Quico Fernández, ha participado en el acto de presentación del citado fondo que ha tenido lugar en Valencia y que ha sido presidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Esta iniciativa, que se aprobará en el próximo pleno del Consell el 27 de enero, repartirá un total de 130 millones de euros entre los municipios valencianos. La finalidad es compensar a los ayuntamientos por la infrafinanciación que históricamente están sufriendo al prestar servicios necesarios para sus respectivas poblaciones que son competencia de otras administraciones y para los que, en la mayoría de ocasiones, no cuentan con los recursos económicos suficientes.

Fernández ha afirmado que «los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos. Prestamos muchos servicios; muchos de ellos no son competencias propias, pero no podemos permitir que nuestros ciudadanos se queden sin luz, agua, no tengan los recursos básicos? no podemos permitir, en definitiva, que haya ciudadanos que no tengan las mismas oportunidades simplemente por una cuestión de renta»

El alcalde ha querido señalar que «los fondos se aportan al 50 % entre la Generalitat y la diputación, de modo que nosotros podemos decidir en qué queremos gastar el dinero, con autonomía financiera y de decisión». Además, Fernández ha calificado esta medida de «hecho histórico, ya que de alguna manera evidencia la necesidad de refinanciar los ayuntamientos, porque el dinero que llega por parte del estado es absolutamente insuficiente».

Destino justo

En cuanto qué se hará con el dinero, el alcalde ha expresado que se decidirá en las próximas semanas, que se destinará a proyectos para 2017 y se utilizará «de manera justa, equilibrada y que beneficie a las personas, como estamos haciendo hasta ahora».

La presentación ha estado presidida por el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castelló, los de la Diputación de Alicante no han participado. También han acudido el presidente y el vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y varios alcaldes en representación de todos los municipios, puesto que todos los municipios convocados van a ser beneficiados por este fondo.