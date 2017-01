La inundación de campos de Almardà durante 5 días hace temer más daños

La elevada cifra de daños que arrastra el sector citrícola en la comarca aún aumentará en los próximos días, en cuanto los dueños de campos situados por la playa de Almardà empiecen a hacer recuento de daños. El bloqueo de la gola de Quartell, por la falta de turbinas, ha hecho que las inundaciones de campos y caminos se mantuvieran hasta ayer a mediodía en la zona cercana al marjal, cinco días después del inicio del último temporal; una situación que empezó a cambiar por la tarde, después de que el Ayuntamiento de Sagunt pudiera al fin abrir la compuerta de la gola, al remitir el temporal marítimo, y gracias a la retirada de arenas que llenaban el canal con ayuda de excavadoras.

Ayer por la mañana, en el camí de Cantarrana, el agua acumulada en algunos campos aún alcanzaba casi el medio metro de altura, como aseguraba indignado a Levante-EMV uno de los propietarios afectados, Elías Romeu. Según apuntaba: «Mis antepasados pagaron una turbina que en 48 horas sacaba toda la agua de aquí, pero la dejaron perder, la abandonaron y ahora nos encontramos con esto, Es desmoralizante», decía.

El temor de los agricultores es que se vayan a morir muchos árboles, como ya pasó hace dos años tras otras lluvias intensas acompañadas de temporal de Levante que impide abrir las compuertas de la gola.

Elías entonces ya perdió 54 naranjos en sus 5 hanegadas. Y ahora teme que esta cifra aumente. «Me quedaban 225 y ¡veremos lo que me encontraré cuando baje el agua!. Mi hijo ya me dijo entonces que no valía la pena replantar, ¡y eso que él también se dedica al campo!», decía recordando que su familia plantó esos árboles hace unos 35 años y admitiendo que sólo se arriesgaría a volver a plantar allí «si la conselleria cumple y pone la turbina en la gola, como ha prometido».

Hasta la apertura de la compuerta, las carreteras de acceso a la playa desde Quartell y Benavites seguían cortadas por las inundaciones que sufrían en algunas zonas, al igual que varios caminos. Por ello, tanto agricultores como el representante de los Acció Ecologista Agró, Enric Amer, reivindicaban que la turbina se instale cuanto antes.