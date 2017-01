La oposición, indignada con la «mentira» al pleno

Iniciativa Porteña pide la dimisión inmediata del alcalde y de la portavoz de Compromís, Teresa García, por «mentir» en el pleno del 17 de enero» afirmando que el expediente de ocupación de Lafarge estaba suspendido cuando no era así, anunciaba el portavoz de IP, Manuel González. «Es tal la irresponsabilidad del alcalde que se está exponiendo a una denuncia ante los tribunales por su manifiesto uso de la información con mala fe». Por su parte, el PP exige una junta de portavoces urgente donde se aclare si el expediente estaba suspendido o no en el pleno ya que la votación estuvo condicionada por esa información, aspecto que tienen claro desde Ciudadanos, asegurando que no estaba suspendido el expediente y que se mintió por parte del gobierno. Tanto PP como C's no descartan convocar otro pleno y tomar otro tipo de medidas. M.R. Sagunt