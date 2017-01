una projecció de Sagunt en positiu

El Consell valencià, el Govern dels valencians i les valencianes, celebra este cap de setmana la seua reunió setmanal i el seu seminari semestral a la nostra ciutat. La sala de reunions de la junta de govern local haurà estat ocupada pel president, la vicepresidenta i els nostres consellers.

És la primera vegada en la història que el Consell, en una simbòlica i significativa mostra de suport, celebra una reunió a Sagunt. L'excepció són les Corts Generals del Regne de València que van tindre lloc a l'església de Santa Maria l'any 1428. És, per tant, un gran motiu d'orgull per a tots els ciutadans, sens dubte, perquè este cap de setmana projectarem la imatge de la ciutat i rebrem el suport del nostre Govern a la Capital Valenciana de la Romanització i al procés de projecció internacional amb la candidatura a Patrimoni de la Humanitat. Sense oblidar, per descomptat, l'espenta que entre tots hem donat al procés de reindustrialització de la comarca a través de Parc Sagunt.

No m'agrada gens ser triomfalista, però he de reconéixer, si ens atenem als fets objectius, que en poc de temps ens hem convertit en una ciutat de referència al País Valencià, tant des del punt de vista patrimonial com econòmic. En poc més d'un any hem obert les finestres de la ciutat a l'exterior i moltes institucions ens han visitat i han reconegut els nostres mèrits culturals. Cal dir-ho ben clar perquè són fets que mai no havien passat.

Ho hem dit en moltes ocasions, l'essència del procés perquè Sagunt presente una candidatura a patrimoni de la humanitat, o al segell de patrimoni europeu, és projectar una imatge exterior positiva de la ciutat basada en el patrimoni, la cultura i el turisme que ens cohesione com a ciutadans, que ens apuge l'autoestima, que ens unisca, i alhora genere bones expectatives econòmiques. Vull dir, tan important és el camí com el resultat. Volem, d'una volta per totes, que ja és hora, que Sagunt ocupe el lloc que li correspon al País Valencià i a l'exterior, que projecte una imatge internacional que ens faça sentir-nos més orgullosos de la ciutat.

Tenim un patrimoni d'un valor inestimable, per descomptat. Però ja ha arribat el moment que la llegenda i el mite, tan estretament lligats al passat, es convertisquen en una realitat tangible, clara i rotunda, i que les venerables ruïnes atorguen a la ciutat una projecció de futur que els ciutadans reclamen amb insistència.

De la melangia del passat a l'optimisme del present i del futur. Patrimoni històric i patrimoni industrial, cal fer-los valdre definitivament i en això treballem amb passió dia rere dia, sobretot tenint en compte les limitacions i les dificultats que ens trobem pel fet que no són monuments gestionats directament per l'ajuntament.

I ara ja toca parlar de fets concrets, d'iniciatives que ja han contribuït a projectar una imatge positiva de la ciutat. Prompte farà un any que les Corts Valencianes van declarar Sagunt com a Capital Valenciana de la Romanització. Era la primera vegada en la història que Sagunt tenia un reconeixement unànime dels representants de tots els valencians. Va ser un acte molt emotiu: tots els diputats aplaudint mentre miraven amb un gran somriure els representants polítics de l'ajuntament i dels col·lectius locals presents.

Posteriorment, i també per primera vegada, el Consell Valencià de Cultura, el màxim òrgan d'assessorament de la Generalitat en matèria cultural i científica, presidit per Santiago Grisolía, celebrava un plenari a l'ajuntament on manifestava el suport a la candidatura per a patrimoni de la humanitat i encoratjava perquè es presentara també una altra candidatura a segell de patrimoni europeu.

El desembre passat es constituïa el Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat. Entre els seus membres, quatre universitats valencianes. Tot un luxe, ho reconec, com a alcalde, i filòleg i docent en la meua vida privada, que el coneixement i la investigació ens mostren el seu suport.

I encara més. El Congrés dels Diputats, per iniciativa del diputat del PP, José María Chiquillo, també es va afegir al procés i va donar suport per unanimitat a la candidatura de Sagunt a Patrimoni de la Humanitat. A pesar de tot, no ens conformem, per a res. Volem continuar treballant, amb passió, humilitat i constància, com deia, per continuar endavant i que estes iniciatives es materialitzen en resultats concrets per al futur de la ciutat.