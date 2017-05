Las fallas revolucionan la Media

La irrupción de las fallas en la 32ª edición de la Media Maratón Puerto Sagunto revolucionó la carrera, con más de media docena de puntos de animación que los corredores agradecieron. Las comisiones de Churruca, Plaza del Sol, Marina, Sant Francesc, El Palleter, Mare Nostrum y Els Vents se implicaron en la prueba con su participación en un concurso, cuyo vencedor, según decidieron los propios atletas, fue la falla del Port que planta en el barrio de San Francisco de Borja. Todas ellas, eso sí, se llevaron el agradecimiento del Club Deportivo Camp de Morvedre (CDCM), así como un jamón.



Este calor en las calles también los aportaron los espectadores, especialmente en el Triángulo Umbral, donde la recta de meta ofreció unos últimos metros en los que más de 550 corredores estuvieron muy arropados. Esos fueron los que completaron los casi 21,1 kilómetros, de los más de 700 que formularon la inscripción. Algunos de ellos «salieron a disputar la prueba y, al no encontrarse cómodos en los ritmos, decidieron abandonar», apuntan desde la organización.



En cualquier caso, en el Triángulo Umbral se respiraba un ambiente de atletismo popular y los corredores coincidían en que «el cariño de los organizadores, la cantidad de público, los puntos de animación, los avituallamientos y la espectacular llegada han hecho que hayamos disfrutado», apuntan desde el CD Camp de Morvedre.





Triunfos de Micó y Natacha López



En el aspecto deportivo, Andrés Micó (CA Albacete) fue el ganador absoluto con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 38 segundos. Detrás de él y como primer local, Héctor Díaz-Tendero (CDCM) llegó a poco más de un minuto, por delante de Iván Vázquez. El podio de la prueba femenina, mientras, lo conformaron Natacha López (Cárnicas Serrano) con un registro de 1:29:46, Deborah Carreiro (CDCM), también como mejor local, y Lorena Sampedro (Redolat Team).



Otros vencedores por categorías fueron Javi Lozano (veterano A), José Ángel Arranz (veterano B), Nicolás Mateos (promesa), Carlos Oliveres (discapacitado), Manuela Abrio (veterana A), J. Manuel Sáez (veterano C). Francisco Lozano (júnior), Prese Claver (veterana B). Nerea García (promesa) y Amparo Marqués (veterana C).