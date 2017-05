De aquellos barros vienen estos lodos

Hemos leído los últimos días en Levante-EMV que el Ayuntamiento de Gilet ha sido condenado por el Tribunal Supremo al pago de 750.000 ? provenientes de la expropiación de unos terrenos para la construcción del nuevo campo de fútbol. Pero poco hemos leído de la negligente gestión que el PSOE de Gilet ha realizado sobre este tema y que va a suponer que tengamos que sufragar 750.000 ? cuyo pago no corresponde al ayuntamiento.



Este tema no viene de ayer, ya que hay que remontarse al 26 de junio de 2008, cuando en sesión plenaria se acuerda la relación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación. En enero de 2010, tras no conseguir un acuerdo con el propietario, éste presenta hoja de aprecio por un importe de 1.765.619,63 ? fijando el m? en 98,41? frente a los 10?/m? que ofrecía el ayuntamiento. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el jurado provincial de expropiación fija el 28 de julio de 2010 un justiprecio de 572.159,27 ?. Ambas partes recurren esta decisión y el 17 de diciembre de 2012, el TSJCV valora el suelo expropiado como urbano y fija un precio de expropiación de 1.802.051,79 ?.



Con esta situación, tomamos posesión en 2011, quedándonos como única alternativa plantear el 20 de febrero de 2013 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso con el cual se agotaría la vía judicial. El Tribunal Supremo estimó la casación y en la sentencia de 7 de mayo de 2015, rebaja el justiprecio de 1.802.051,79 ? a 572.159 ? (alguno debería revisar el expediente para valorar y aplaudir la gestión realizada por el PP y el equipo de gobierno durante la anterior legislatura), Hasta aquí no hay opinión alguna, solo una correlación objetiva de momentos procesales. Por tanto, ¿qué falla?



Pues conviene remarcar que el agente urbanizador del PAI sector VI de Gilet (zona del cementerio y campo de fútbol), se obliga con el ayuntamiento a: 1. El correcto desarrollo del PAI y 2. La adquisición de los terrenos frente a la zona de Consum para la construcción del campo de fútbol. Llegado el momento y tras no alcanzar acuerdo entre el propietario y el agente urbanizador, la única vía para la consecución de las parcelas es la expropiación forzosa por parte del ayuntamiento.



Y es aquí donde los gestores municipales no actuaron con la debida diligencia, al acometer la expropiación negligentemente sin asegurarse el pago por parte del agente urbanizador (el beneficiario de la misma). Esto debería haberse hecho con el depósito de un aval específico para la expropiación y suficiente, que garantizara que el agente urbanizador, como beneficiario de la misma, asumiera su pago futuro y no dejara al ayuntamiento llegado el momento con los pantalones bajados, como es el caso. Ya que el único aval existente es previo a este momento y responde sobre el total de las obras de urbanización.



Pero el ayuntamiento va a tener que pagar subsidiariamente los 572.159 ? que correspondería pagar a Planeamientos y Actuaciones Urbanísticas del Turia SL, cantidad que, como dicen algunos textos, la administración debería tener garantizada de forma suficiente de haber actuado de forma diligente. Por si esto fuera poco, un segundo problema acecha al ayuntamiento en este caso. Este problema es la dificultad de cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y las consecuencias que esto pueda acarrear. Incomprensible es que no se tomaran las precauciones necesarias en el pleno de 3 de diciembre de 2015, cuando se aprobó un crédito concedido por el ministerio para el pago de sentencias firmes (la herramienta perfecta para poder cumplir con esta sentencia), pese a las recomendaciones de nuestro grupo, ya que se conocía la sentencia firme del Tribunal Supremo del 7 de mayo de 2015 y dejarlo fuera iba a suponer un problema para cumplirla; pero el alcalde frivolizó diciendo que «nos hemos asesorado y nos han dicho que esto casi seguro que no tengamos que pagarlo?»



En política todos nos podemos equivocar, pero Gilet tiene una situación económica extremadamente grave, fruto de multitud de decisiones tomadas sin la diligencia oportuna, sin las debidas precauciones? Hay que gestionar la administración como si estuviéramos gestionando nuestra casa o nuestros negocios; y en Gilet por desgracia parece que no siempre se ha hecho así.