Concierto homenaje este viernes en Sagunt al quinto Beatle

La agrupación The Beat MusicStudy ofrecerá mañana a partir de las 20 horas en la Casa Cpellà Pallarés de Sagunt el concierto gratuito Homenaje al quinto Beatle. La banda está integrada por Henry Keys, teclista y director de The Beat Music Study; Fernando Fuertes,bajista y voz; Silver Segarra y Alan Blesa, guitarra y voz;y Ángel Martínez, batería y voz.



La formación musical ofrecerá un repertorio de versiones de temas de The Beatles en los que George Martin participó como teclista. Martin fue productor del grupo y quien les dio la oportunidad de grabar su primer disco. Les asesoró durante toda su carrera y, aunque su faceta más conocida es la de productor y arreglista, también participó como teclista en una treintena de temas en los que toca el clavecín, el piano, la celesta o el órgano en las grabaciones de estudio. Este concierto rinde homenaje a la figura George Martin y, en especial, a su papel como instrumentista con una selección de esas piezas en las que participó como teclista.



The Beat Music Study es un aula musical que tiene como objetivo agrupar a las personas interesadas en el estudio y divulgación de la obra de The Beatles, que cuentan con un legado de 250 temas publicados en diversos discos. Su objetivo es analizar las composiciones, ejecución, sonido, producción y resultado final de esas grabaciones y difundir su investigación mediante cursos, conferencias y conciertos como este, que respetan fielmente todas las características para crear la sensación de estar escuchando un vinilo de los años sesenta.