Una fuga de gas paraliza unas 10 horas una planta de Fertiberia en Sagunt

Una de las tres plantas de Fertiberia en Sagunt sufrió ayer una fuga de gas de proceso o gas nitroso que el viento llevó desplazó hacia el mar «y se saldó sin consecuencias, soin afectar a la producción», como señalaron desde la factoría a preguntas de Levante-EMV. No obstante, el incidente detuvo la actividad en ese sector de la fábrica por precaución y obligó a un posterior proceso de arranque en esa zona que estaba previsto concluir anoche, diez horas después de su inicio.



La fuga se produjo sobre las 11 horas durante aproximadamente tres minutos y fue visible desde algunos puntos cercanos por su color amarillo. Todo ocurrió después de que unos operarios de mantenimiento detectaran una fuga en una tubería de purga. Al ver que aumentaba, se decidió paralizar esa planta donde se hace el ácido nítrico, pero que sin que se llegase a activar el plan de emergencia.



Esta parada y la posterior descomprensión en las tuberías es lo que provocó la emisión de esta nube amarillenta «que en ningún caso era inflamable», según explicaban desde la factoría.



Tras solventar el problema en unos quince minutos, se volvió a arrancar la instalación. No obstante, se dio aviso al 112 para que estuviera informado por si alguien veía el humo y alertaba alarmado. Aún así, efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Portuaria acudieron a las instalaciones y confirmaron que no había peligro, según fuentes policiales.