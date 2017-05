«No quedan palabras para agradecer el apoyo de la afición»

La histórica temporada del Atlético Saguntino sólo puede entenderse gracias a los firmes pilares sobre los que sustenta su proyecto. Una planificación excelente, un entrenador brillante y una plantilla compensada y entregada al fútbol forman una mezcla perfecta que da sus frutos en forma de resultados magníficos. En ese plantel, dentro de un nivel general muy alto, han sobresalido varios hombres y, sin duda, uno de ellos es el lateral Fran Gámez, auténtico puñal por la derecha, uno de los jugadores más destacados individualmente y pieza fundamental del ascenso a Segunda División B.

Su imagen levantando la Copa de la Real Federación Española de Fútbol con Ángel María Villar a la espalda y una enfervorecida afición rojilla ocupando el terreno de juego del Nou Morvedre ya forma parte de la historia de Sagunt. Fran Gámez comparte con Levante-EMV las reflexiones sobre la temporada que mañana se despide del templo romano.



¿Se le está haciendo larga la campaña al Saguntino?



No, la verdad es que no, estamos muy bien todos.



¿Cómo definiría la temporada que está a punto de acabar?



Lo que hemos hecho ha sido histórico para el club. Salvarnos con tantas jornadas de antelación y haber logrado la Copa Federación ha sido algo impresionante.



¿Esperaban ser tan competitivos y estar tan arriba en su debut en Segunda División B?



Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a ser competitivos, porque contamos con la base del año pasado, pero es cierto que a principio de temporada nos costó un poco acoplarnos a la categoría. Por suerte, todo ha salido bordado, una vez que el equipo consiguió hacerse con la competición.



¿Cuál cree que ha sido la clave para haber logrado esos éxitos históricos de los que hablamos?



El equipo tenía a jugadores que no habíamos estado nunca en Segunda B, muchos jóvenes. Pero en la plantilla también hay gente más experimentada, que nos han ayudado mucho y nos han sabido aconsejar. Además, el buen ambiente en la plantilla ha sido fundamental en los momentos difíciles para salir adelante, siempre hemos estado todos juntos como equipo.



Especial mención merece la afición, ¿qué me dice de ella?



La verdad es que ya no quedan palabras para agradecer a la afición su apoyo. Cada partido en casa nos han sorprendido y además también han hecho muchos desplazamientos para darnos ánimo. Sólo agradecerles una vez más todo lo que han hecho por nosotros.



A título personal, ¿cómo se ha visto esta temporada?



Me ha salido un buen año. Me pasó como al equipo y tardé un poco en adaptarme, pero luego ha salido todo bien y estoy contento con mi actuación individual.



En cuanto al presente más inmediato, sólo restan dos partidos de liga y mañana juegan el último en casa. ¿Está imposible lograr la octava plaza para estar en la próxima edición de la Copa del Rey?



Sólo quedan dos partidos y el Hércules nos saca cuatro puntos. Vamos a intentarlo, aunque sabemos que está difícil.