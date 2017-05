Rechazo al plan de empleo por obviar a industria y agricultura

El cuatripartito de Sagunt no conseguirá hoy la unanimidad para definir las líneas económicas del plan de empleo, ya que los populares adelantaron en la previa del pleno, convocado a las 11 horas, su rechazo al proyecto por varios motivos, entre los que destaca la falta de recursos para la reindustrialización y para el sector agrícola.



«Ahora entendemos su rechazo a incorporar una línea de inversiones que mejore la industria de nuestra ciudad y es que el gobierno del señor Fernández destina el 25 % del superávit del ayuntamiento a pagar facturas y gasto corriente que debería hacer frente con el presupuesto de este año», añaden.



El PP de Sagunt denuncia que Compromís, EU, ADN Morvedre y EU aprobarán un plan de empleo «sin consenso y sin sentido» sobre el que «ni un colectivo se ha manifestado a favor». Entre las «discrepancias» surgidas, según los populares, también destaca el destino de los 425.000 euros del superávit del Consell Agrari. «Son recursos procedentes de los agricultores que se tenía previsto dedicar a aceras y repavimentaciones. Gracias a nuestra denuncia, el cuatripartito rectificó, pero sólo para que un 45 % del dinero vaya a caminos rurales y el resto a actuaciones ambientales, que poco tienen que ver con las necesidades del sector».



Los populares insisten en que este reparto evidencia, «un año más, que el cuatripartito se olvida de quienes han sido parte fundamental en el superávit. Las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y los comerciantes no cuentan para este gobierno, que no les destina de forma directa ni un solo euro».



Una cuestión en la que el grupo de la oposición está de acuerdo es la selección de todo el personal a través del Servef, como forma más «transparente y objetiva». En cualquier caso, el PP no desaprovecha la oportunidad para criticar que el último plan de empleo contratara a parte de los parados sin ese filtro. «Un año más tarde se nos da la razón», concluyen los populares