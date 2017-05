La bandera tricolor y el delegado del gobierno

Hace ya más de 2000 años el prohombre romano Cornelio Tácito nos advertía de que "cuantas más leyes tiene el Estado más corrupto es". Eran los momentos iniciales de lo que luego llamaríamos Derecho Romano del que hemos sido aventajados alumnos, ya que tanto en la corrupción como en el número de leyes nos superamos día a día.

Si alguien pretende saber el número de leyes estatales, europeas y autonómicas así como los decretos, reglamentos, ordenanzas, jurisprudencias y tantas disposiciones que rigen nuestras vidas pronto abandonará la tarea por imposible. Por suerte para el Delegado del Gobierno tiene a su disposición la Abogacía del Estado que fácilmente habrá encontrado alguna norma, aunque sea en Castilla la Mancha, que le permita prohibir que ondee la bandera tricolor republicana en los Ayuntamientos y otros centros oficiales.

Hay que ser muy puntilloso y parcial para actuar como el Señor Delegado ha actuado advirtiendo con anterioridad de que poner la bandera republicana sería motivo de multas y no sé cuántas cosas más. Sus colegas en otras autonomías, que no han actuado igual, habrán tomado buena nota para el próximo año. Todo un ejemplo a seguir.

Esta meticulosidad gubernamental sería muy de agradecer que se aplicara también a tantas otras actuaciones que infringen incluso disposiciones de mayor rango. Por ejemplo no será muy difícil para la Abogacía comprobar el incumplimiento masivo y permanente del artículo 16-3 de la Constitución que indica claramente que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Precisamente en estos días de abril es cuando más acusado es este incumplimiento por parte de autoridades de todo tipo, desde la Jefatura del Estado hasta el más humilde concejal, con su participación destacada en multitud de actos religiosos infringiendo claramente la Constitución. Hasta hemos visto a algún/a Ministro/a ordenar que las banderas ondeen a media asta durante la Semana Santa.

Es de suponer que todos ellos habrán recibido la advertencia correspondiente del Delegado para que no se participe en ningún acto religioso, y se cumpla la norma suprema que es la Constitución. Y si no le hacen caso, multa con ellos.

Más fácil le resultará enviar este recordatorio a la Fuerzas Armadas que de él dependen para que no participen, como hacen ostensiblemente, en muchos actos religiosos.

Tampoco estaría de más que avisara a los Ayuntamientos y otras entidades que sí no cumplen la Ley de Memoria Histórica actuará con dureza y sufrirán el peso de la ley. Hoy en día siguen ondeando por todas partes banderas preconstitucionales, nombres franquistas en calles y plazas, familiares sin ayuda para encontrar los restos de sus muertos en la guerra civil, todavía en cunetas y fosas perdidas etc.

También podía el Señor Delegado exigir el cumplimiento de la Ley del Paciente para que, por ejemplo, se apliquen cuidados paliativos a todos los que lo necesitan o funcionen adecuadamente los Registros de Voluntades Anticipadas, entre muchos otros aspectos.

La ley de Dependencia y muchas otras también podrían ser motivo de advertencia por el Señor Delegado para que se cumplieran.

Hay tantas leyes que no se cumplen, y que no se sanciona su incumplimiento, que llega uno a pensar que se legisla solo para quedar bien pero aunque el Sr. Delegado, dedicara a ello todas las horas del día y a toda la abogacía, no sería capaz de conseguir que se cumplieran. La Bandera no ha tenido esa suerte.



Que la Bandera Republicana cuelgue durante tres minutos del balcón del Ayuntamiento, conmemorando la proclamación de la II República, es un delito que no ha de quedar impune. Para eso está la Delegación del Gobierno. Confiemos que si llega el día, que llegará, en que se proclame la Tercera ya no habrá ley ni autoridad que prohíba la bandera que hoy se persigue.