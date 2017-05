El exsecretario parroquial de Benavites recibe al cardenal con un cartel de protesta

Jesús Peñarrocha, un vecino de Benavites, ha reclamado hoy la atención del Cardenal Cañizares en su visita pastoral a la localidad.

Este vecino, un feligrés habitual de la parroquia de la Mare de Déu dels Ángels, esperó a Cañizares con un cartel amarillo, con un crespón negro, donde se podía leer "Señor cardenal, imploro su protección y amparo", así como una frase del Papa Francisco: " El buen pastor debe oler a oveja. las cuida , las atiende y no las margina ni insulta". Tras ello, se acercó hasta él a su llegada y le entregó un dosier en el que presentaba sus desencuentros con el párroco, Francisco Llorens, el polémico sacerdote con el que el ayuntamiento rompió relaciones y que motivó numerosas críticas e incluso pintadas por algunos comentarios realizados en las redes sociales.

"Me he sentido dañado en mi honor, y considero que es injusto que se me trate así por parte de un responsable de la iglesia de la que formo parte" apuntaba Jesús Peñarrocha mientras una veintena de personas, en su mayoría mujeres esperaba al cardenal junto al cura y luego le aplaudía a su llegada.

Este vecino de Benavites ha manifestado que se siente desplazado por el párroco de la que ha sido siempre su parroquia. Ante tal situación Peñarrocha ha llegado incluso al juzgado de Sagunt donde ha presentado una demanda de reconvención con el objeto de aclarar con el párroco la situación que arrastran desde hace meses.

No obstante, insistía en que su protesta se debe a que el cardenal "no ha respondido hasta ahora los requerimientos que le he presentado". Por ello, ha decidido darle en mano sus escritos-