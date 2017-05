Cultura destina casi un millón de euros a obras de emergencia en el Castillo de Sagunt

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha acordado destinar 993.821 euros a obras de emergencia para rehabilitar zonas degradadas del Castillo de Sagunt.

El Ministerio encarga la ejecución de las obras a la empresa Seranco, SA por un importe de 935.935 euros. Por otra parte, encarga la memoria de las obras, la dirección de los trabajos y la coordinación de la seguridad y salud por un total de 57.886 euros. El plazo para la ejecución de las obras se estima en diez meses.

Las obras de emergencia se realizarán en la Puerta de Almenara, el acceso a los calabozos, la plaza de la Ciudadela y Dos de Mayo, y lienzos de muralla junto al Anticuario Epigráfico. Además, se realizarán labores de protección específica anticaídas en otros espacios del castillo.

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha declarado que el consistorio celebra "que el Ministerio, como no podría ser de otra manera, haya decidido actuar por obras de emergencia en el castillo. Sobre todo en lo que es la Puerta de Almenara, un lugar emblemático del castillo y de la ciudad, y que en estos momentos está cortada al público y por lo tanto a una parte del castillo".

Sin embargo, el alcalde ha señalado: "Nosotros lo que pedimos es que haya una coordinación con el Ayuntamiento, una información, porque no queremos que pase lo que ha pasado con la obra de la puerta de entrada, que desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Tenemos muchísimas críticas de los ciudadanos porque para una obra de emergencia no hace falta llenar el espacio de elementos extraños y por tanto modificar de manera tan significativa el monumento.

Es decir, se trataría de actuaciones que tienen la función de evitar la degradación, pero no de modificar el aspecto, y esperamos que en el caso de la Puerta de Almenara no se les pase por la imaginación actuar de manera que el monumento quede afectado. Porque para eso, mejor que no hagan nada".

La iniciativa ministerial a la petición que el Ayuntamiento de Sagunt remitió al Ministerio el pasado mes de marzo, en una carta en la que solicitaba actuaciones urgentes sobre el castillo, dada la situación de deterioro de varias de sus partes. El Castillo de Sagunt fue declarado Monumento Nacional en 1931 y es además Bien de Interés Cultural.

El alcalde ha valorado el acuerdo del Ministerio "en el sentido de que se ha respondido a esta demanda del Ayuntamiento de Sagunt, pero pedimos por favor que las actuaciones sean mucho más sensibles con el monumento y que no generen los problemas que nos están generando las actuaciones anteriores".

"Y por otra parte, espero que cambie la política del Ministerio, porque aquí no se trata de ir poniendo parches, sino de tener una programación de actuaciones en base a la prioridad que supone mantener la seguridad de, por una parte, los elementos patrimoniales, arquitectónicos, y por otra parte, de los visitantes", ha señalado Fernández.

Entre los motivos de la degradación de estas zonas, el informe técnico señala las inclemencias meteorológicas que se han producido desde el pasado mes de diciembre, y de forma muy especial la gravedad de las intensas lluvias y fuertes vientos del día 13 de marzo.

El informe señala que el temporal de lluvia y viento ha producido importantes desprendimientos en las zonas afectadas. En la Puerta de Almenara los desprendimientos han dañado la clave del arco que la sustenta y el óculo sur se encuentra al borde del colapso. En la zona de acceso a los calabozos el muro, además de las diferentes caídas de material, presenta un peligroso abombamiento.

En la plaza de la Ciudadela ha colapsado parte del muro norte que sustenta dicha plaza, y en la plaza del Dos de Mayo los desprendimientos han afectado al muro que da acceso a la misma, y la inestabilidad de dos almenas de tapia altamente deterioradas amenazan con su derrumbe. Además, en los lienzos de muralla situados junto al Anticuario Epigráfico hay muros que presentan importante riesgo de caída.

Según el Ministerio, la actuación de emergencia comprenderá las tareas necesarias para garantizar la seguridad estructural en todos los elementos afectados.

En la citada carta, el Ayuntamiento de Sagunt ya alertó sobre los siguientes problemas en el castillo:

Entre las actuaciones más urgentes destaca la Puerta de Almenara, que ha perdido el material de la clave de su bóveda, y por tanto, está desapareciendo el sistema que asegura su estabilidad. Si desaparece la clave de la bóveda, ésta puede dejar de ser estable. La ruina en esta puerta tendría consecuencias nefastas para todos los agentes encargados de la conservación del patrimonio. La gravedad de la situación ha obligado a cortar durante meses el acceso por la puerta a la Plaza de Almenara para evitar posibles accidentes a los visitantes.

En segundo lugar, la generalizada falta de protección frente a las caídas en algún punto se asocia con desprendimientos de muralla y de paramentos, como en el paso norte de la Torre de la Ciutadella. Ese problema asociado a temporales de lluvia provoca fenómenos localizados de erosión en montaña y muralla.

En tercer lugar, hay caminos y recintos cerrados por la peligrosidad de los mismos. Entre ellos destaca la zona de prisiones, o el camino entre Ciudadela y Plaza de San Fernando.

En cuarto lugar, hay muros que presentan peligro de caída, y por tanto riesgo de pérdida del monumento. Entre otros se señalan los siguientes: tapial junto al Antiquarium epigráfico, esquina de paso hacia plaza 2 de Mayo y almenas de la muralla norte del recinto 2 de Mayo.

Además, en la zona de almacenamiento del material de obra de la puerta recientemente restaurada se han producido problemas de arrastre de árido. Se pide pues un repaso de la limpieza en esta zona para facilitar que el canal de recogida de agua pueda drenar y evacuar las aguas pluviales de manera adecuada.