Un artista del Port afincado en Berlín ultima el MésqueMurs

Bajo el título Lobby is in the air, el artista de Port de Sagunt afincado en Berlín, Mario Mankey , está acabando su nuevo mural en la ciudad, dentro de la segunda edición del Festival de Arte Urbano MésqueMurs que organiza la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sagunt.

Se trata del quinto mural de esta edición que, por motivos de agenda del artista, lo está realizando ahora y tiene previsto acabar hoy.

El concejal de Juventud Guillermo Sampedro visitó ayer el trabajo que Mankey está realizando en la avenida Sants de la Pedra a la altura del número 101, en Sagunt, su ya participó en la pasada edición del MésqueMurs. Acudió junto a los alumnos de la Escola d'Estiu, que escucharon las explicaciones del artista. «Con este mural que representa un legionario romano, igual que se ha hecho con una fachada en Puerto de Sagunto dedicada al centenario de la siderurgia, queremos contextualizar el Festival y sumarnos al trabajo que se está desarrollando desde el Ayuntamiento por conseguir que nuestra ciudad sea declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, además de recordar que Sagunt es Capital Valenciana de la Romanización», ha declarado el concejal de Juventud.

El artista ha explicado que quería incluir un elemento propio de la historia de Sagunt, ya que es un periodo que forma parte de la personalidad del municipio. También ha declarado que está orgulloso de este nuevo mural, siendo hasta la fecha, su obra más importante. Además ha conseguido transmitir lo que quería, y esto ha sido gracias, entre otras cosas, al tiempo que ha tenido para trabajar, aproximadamente una semana, lo que le ha permitido elaborar este proyecto en mejores condiciones.

El dibujante, que empezó con sus proyectos en 2001 y ya tiene varias obras en Port de Sagunt, ha admitido que, para él, la estética es secundaria, es un vehículo que le permite comunicar lo que quiere. Es decir, que no dibuja con un estilo concreto y definido, sino que la personalidad de sus proyectos se basa en el significado, el mensaje y la metáfora: «No son proyectos publicitarios, no se busca obtener dinero ni fama, sino hacer más artística una parte urbana de la ciudad y a la vez transmitir un mensaje».