Las peñas vuelven a negar el maltrato y no renuncian el acto

El presidente de la Federación de Peñas del Port de Sagunt, José Sánchez, no quiso valorar a preguntas de Levante-EMV la condena al ayuntamiento por la suelta de patos vivos de 2012. Más allá de un «acatamos y respetamos la sentencia, pero no la compartimos», el responsable de las fiestas sí deja claro que este acto «nunca caerá en el olvido. Ni con esta última sentencia nos echaremos atrás». Sánchez cree que la forma de evitar las multas es que, quienes están en contra de la suelta de patos vivos, «puedan ver que no hay maltrato». En cualquier caso, el presidente de las peñas admite que en sus planes inmediatos no está recuperar el acto, ya que «el alcalde -Quico Fernández- nos dijo que mientras estuviera él no se haría la suelta, así que esperaremos dos años para volver a intentarlo».