Respuesta a Antonio Muñoz

Tránsfuga: denominación atribuida en la política a los representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo -como sabe yo no he traicionado a nadie, ya que la traicionada fui yo-, apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante -como usted sabe, yo no he pactado con nadie ni estoy en otro partido. Algunos consideran que hay una traición en ello considerando así al tránsfuga casi como sinónimo de traidor.

Los que acusan ligeramente deberían tener claro toda la definición para ser tránsfuga. También pensar que esa palabra que usted usa como traidor puede ser también muy positiva. Le ruego cuando se refiera a mí, lo haga como concejala no adscrita, donde mi referencia como ya he dicho públicamente es la Secretaria Tesorera, Sra. María, de nuestro ayuntamiento. Otro ruego es que sepa que estos artículos que usted publica son una manera de confundir a los vecinos de Gilet.

Ya que hizo referencia al último pleno, debería comentar que nuestro alcalde recibió una llamada de emergencia, por el incendio en la Sierra de la Calderona, y tuvo que dar por finalizada la sesión. Pero usted no le dio prioridad a la situación de emergencia, sin antes hacer dos preguntas más, que ni siquiera eran de su partido. Esta actitud dio pie a que la gente que vino de público se ensartara, cuando el alcalde cerró la sesión y pasaron a los insultos hacia todos nosotros. Fue curioso oír que era un «pucherazo» y muchos más?, como todo lo que hacíamos. Con lo grave que fue el incendio y que poco le importó a la gente que estaba allí.