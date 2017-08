Citas sexuales entre dunas de Sagunt

Las quejas vecinales por la existencia de espacios creados para practicar sexo entre las dunas y por la presencia de prostitutos que ofrecen sus servicios han hecho que la urbanización situada junto a la playa nudista de Sagunt esté en el punto de mira de la sección de Playas de la Policía Local.

Hasta 40 intervenciones han realizado los agentes en ese segmento de costa al recibir protestas ciudadanas por estos hechos, masturbaciones o comportamientos exhibicionistas sin que por ahora se hayan detectado actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito o sanción. «Estamos todos los días pendientes y de momento, no hemos visto nada, aunque sabemos que se practica el sexo aquí y que viene gente a ofrecer sus servicio sexuales a la zona, pero no se les puede detener porque no les hemos pillado», afirmaba uno de los agentes.

Levante-EMV ha podido seguir el rastro de las prácticas sexuales que se producen entre la vegetación existente al lado del aparcamiento de la calle Verderol, donde se han habilitado espacios para mantener relaciones de este tipo. El espesor de los arbustos y matorrales de las dunas ha facilitado la creación de estos lugares donde, según algunos vecinos, se practica el sexo casi a diario; unos lugares que acaban llenos de condones usados, restros de envoltorios, papeles , suciedad y malos olores.

Vecinos de la urbanización Malvasur y de edificaciones colindantes confesaban que están cansados de denunciar esta situación con la que conviven hace años sin que nada se haga al respecto, lamentaban.

Un vecina contaba cómo ella y su familia tienen que desplazarse varios metros para poder ir a la playa con sus hijos. «Estamos cansados de ver cómo algunos se masturban. No tienen ningún decoro. Y algunos salen desnudos sin tener en cuenta que hay niños por aquí».

Otro vecino relataban el trasiego de «hombres que vienen al aparcamiento y se quedan dentro del coche a la espera de clientela; son casi siempre los mismos».

Aunque la altura y el espesor de la vegetación impiden ver las prácticas sexuales en los zulos, una vecina contaba cómo «algunos salen de los matorrales y se limpian el culo aquí delante de nuestras casas. Es algo indecente. ¡Ya está bien!»

Estos vecinos de la zona matizaban en declaraciones a este diaro que sus protestas «nada tienen que ver con la playa nudista y la práctica del nudismo que respetamos, pero hay quien confunde esto con la libertad para practicar el sexo donde les dé la gana; pedimos un poco de respeto», decían.

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, aseguraba ser conocedor de las protestas vecinales y anuncia que el gobierno local está estudiando posibles medidas de control en la zona.