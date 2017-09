PACO AGÜES, LA RAÓ D´UN POBLE

Una persona no es pot explicar solament per allò que nosaltres en sabem, o pel que volem destacar de la seua vida. Un humà és tan difícil d'expressar com el propi univers, un ser fet d'experiències, de coneixements, de certeses i de dubtes, de paraules i de silencis. És cert que hi pot ser més determinant l'instint o la intel.ligència, l'ambient social o la formació, el desig o la voluntat, el somni o la realitat. Siga com siga, cada humà ha afrontat la seua vida com ha sabut o com ha pogut, alguns en un pla més individual i d'altres en un àmbit col.lectiu. I al llarg de la història i arreu del món, moltes persones han sabut i han volgut transcendir el cercle reduït del jo per incidir en el projecte comú del nosaltres.

Paco Agües, com a professor, com a polític, com a pensador, és una de les persones que en la nostra ciutat i al nostre País ha dedicat més esforços a contribuir al progrés social i a la recuperació d'un poble a la deriva. L'honestedat sense concessions a la galeria, la rigorositat intel.lectual i la passió per convéncer han estat tres dels eixos de la seua activitat pública. Ni sectarismes, ni populismes, només la força de les seues conviccions, la potència del seu pensament i la seducció del seu discurs.

Sagunt no seria la ciutat que és sense el seu mestratge, sense la seua determinació per demostrar que els projectes que valen la pena són possibles. I no sols això, sabem que al marge de les discrepàncies ideològiques o polítiques, tothom reconeix la vàlua de Paco Agües i el seu paper decisiu durant dècades de treball dedicat al nostre poble.

Ara no sols ens queda el record i la memòria, és temps de continuar per camins ensenyats per arribar on tants hem somniat.