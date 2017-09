El Atlético Saguntino pesca en río revuelto

El Atlético Saguntino ganó al hasta entonces invicto Lleida (0-1) en un partido enturbiado por la polémica previa al comienzo. De hecho, el choque arrancó con siete minutos de retraso, porque los colegiados impidieron a los locales vestir una camiseta con los colores de la senyera catalana.

Los leridanos defendieron que este acto de reivindicación de cara al referéndum soberanista del próximo domingo fue comunicada tanto a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) como al Saguntino, y mientras la primera alega que no autorizó esa indumentaria por no estar entre las tres oficiales para la presente temporada, el segundo niega que hiciera «caso omiso» al aviso de cambio de camiseta desde Lleida.

El presidente rojillo, Juanma Domingo, se desmarca de la polémica, pero aclara que el club no recibió ningún correo electrónico de la entidad catalana. Además, insiste en que la expedición saguntinista llevaba su segunda equipación, porque conocía la intención del club catalán a través de las redes sociales. Tras el partido, el Lleida, ofendido por la decisión de la Rfef, hizo públicos los documentos que muestran las peticiones oficiales a la federación y al club valenciano.

El presidente rojillo, desconocedor de esa comunicación, se puso en contacto con la persona que gestiona el correo electrónico del Saguntino que, según Domingo, negó tajantemente recibir tal mensaje. «Hemos comprobado el e-mail y no tenemos nada del Lleida. De todas maneras llevábamos la segunda equipación, pero nuestro delegado se mantuvo al margen de una decisión que tomaron los árbitros».

Domingo explica que esta postura responde a una circular de la Rfef: «La federación sí nos comunicó la no aceptación de que el Lleida usara la camiseta de la senyera. Si la decisión es tajante, nosotros nos acogemos a la normativa. No queremos correr el riesgo de ser sancionados por un tema político en el que no entramos».

Más allá de esta polémica que alimentó los minutos anteriores y las horas posteriores al encuentro, el Saguntino se llevó los tres puntos de la terra ferma en un choque en el que destacó el gran trabajo defensivo. Antes de llegar al Camp d'Esports, el entrenador, David Gutierrez, habría firmado un empate. Una vez allí, vio al equipo que llevaba dos jornadas esperando. Los romanos jugaron el partido que querían, después de varias semanas haciendo bien las cosas, pero sin acabar de controlar los encuentros. El gol de Alex Felip, tras un centro de Rafa Gimeno, en la segunda parte hizo que los saguntinos se cerraran atrás y no concedieran ocasiones. Guti terminó satisfecho tras la segunda victoria de la temporada: «Hicimos un gran trabajo defensivo, creo que los chavales estuvieron muy bien, entendieron perfectamente lo que se hizo entre semana. Cada equipo tiene su estilo y el nuestro es mantener la portería a cero y de ahí crecer. A parte del gol tuvimos muchas ocasiones, así que estoy muy contento».



Sin errores

El técnico rojillo asegura que una de las claves de la victoria fue no cometer errores y ser los que más ocasiones generaron: «Cuando no fallas, el contrario te tiene que ganar con el doble de trabajo para contrarrestar tu tarea defensiva. Creo que tanto Quesada como Escudero estuvieron muy bien. Jorge, Luis y Niko también cerraron muy bien por el centro. Dentro del campo, tenían la sensación de que no había peligro, mientras que Nuha y Felip si ponían en aprietos al Lleida».

Tras el enfado del míster, después de perder ante el Valencia Mestalla, los romanos buscaban cambiar la dinámica y ser el equipo aguerrido que tantas alegrías ha dado. Con este partido, Guti considera que lo han conseguido «hemos vuelto a encontrar el signo de lo que ha sido este club y nos ha llevado a conseguir muchas cosas. Por tanto creo que debo felicitar a los chavales, porque, además del esfuerzo de la semana, estuvieron muy pendientes de hacerlo en el partido y tuvimos la fortuna de conseguir la victoria en uno de los campos grandes de la categoría».