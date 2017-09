Canet tendrá Balcó al Mar antes del próximo verano

El proyecto Balcó al Mar será una realidad antes del próximo verano, según señala el alcalde de Canet d'En Berenguer, Leandro Benito (PP), quien espera que «las obras comiencen justo después del 9 d'Octubre».

El largo camino que desembocará en la construcción de este proyecto de extensión administrativa para la playa de Canet ha contado con una recalificación de terrenos y las críticas del principal partido de la oposición. En cualquier caso, estos dos factores no van a impedir que las nuevas oficinas municipales, junto a locales multiusos, se alcen en la primera línea de playa del municipio costero.

Una sola empresa, Geocivil, ha optado a la adjudicación del concurso y será la que se encargue de la construcción.

El hecho de que únicamente una firma se haya presentado para realizar las obras fue considerado «extraño» por el portavoz de Compromís, Ximo Pons, quien añadía que «los técnicos nos han dicho que sólo se dieron 15 días para presentar proyecto».

El alcalde de Canet resaltaba, no obstante, que «el proceso ha sido totalmente transparente y se ha publicado en el Boletín Oficla de Estado (BOE) para que lo sepa toda España».



Urgencia por no perder ayudas

Además, justificó su presentación con carácter de urgencia. «Se hizo así para no perder una subvención de 150.000 euros que teníamos de Diputación de València y, si no se han presentado más ofertas, ha sido porque el precio estaba muy ajustado y las demás habrán preferido no meterse en el concurso», decía además de sonreír al considerar que «Pons es un veterano de la polític que toca de oído y ni se ha molestado en seguir el proceso de adjudicación».

La ejecución de los trabajos de construcción está prevista en ocho meses a partir del replanteo del proyecto, por lo que Leandro Benito espera que antes del verano de 2018 el proyecto sea una realidad.